Ausmalbilder für Smartphones und Tablets: Mit diesen 7 Tipps gönnst du dir Ruhepausen - mit Ostertipp

Jetzt weiterlesen

Aschermittwoch, Allerheiligen, Totensonntag und Karfreitag. Diese und mehr Feiertage sind stille Feiertage. An diesen Tagen darf nicht getanzt und bestimmte Filme nicht ausgestrahlt werden. Doch was heißt das genau? Wir zeigen es dir und verraten, welche Filme an Karfreitag verboten sind.