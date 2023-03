YouTube gibt auf: Diese Abschaltung war dringend nötig

YouTube ist auf fast jedem Handy installiert. Nutzer von Android-Smartphones, so eine Statistik, verbringen pro Monat durchschnittlich knapp 24 Stunden mit der YouTube-App. Das Ergebnis: 2021 hat die Video-Plattform allein mit Werbung fast 30 Milliarden US-Dollar gemacht. Doch die Werbung nahm überhand, Nutzer beschwerten sich. Jetzt reagieren die Macher der Video-Plattform.

YouTube beugt sich

Nahezu alle Videos bei YouTube lassen sich kostenlos anschauen. Man benötigt noch nicht einmal ein Konto. Werbung vor und während der Videos finanziert das Ganze. In der Vergangenheit nahm die Anzahl der Werbespots kontinuierlich zu. So ist es inzwischen keine Seltenheit mehr, dass man sich zunächst eine 20 Sekunden lange Reklame ansehen muss, ehe das Video startet. Und während bereits diese Lage für viele Nutzer ein Ärgernis ist, versprach YouTube vor einigen Monaten noch mehr Werbespots vor die Videos zu schalten. Ein Schlag ins Gesicht für alle YouTube-Nutzer.

Doch jetzt haben die Verantwortlichen bei Alphabet, dem Mutterkonzern von unter anderem Google, ein Einsehen. Um die Nutzererfahrung zu verbessern, möchte man bei YouTube die Aufmerksamkeit in Zukunft auf andere Werbeformate richten. Ab dem 6. April 2023 will man deshalb auf die sogenannte Overlay-Werbung verzichten und sie nicht mehr anzeigen. So kommt man also auch bei der Video-Plattform selbst auf die Idee, dass die Overlay-Werbebanner „für Betrachter störend“ sind. Zudem geht man davon aus, dass es für die meisten YouTuber kaum Auswirkungen geben werde.

Die Profiteure der Abschaltung

Diese sogenannten Overlay-Anzeigen wurden nur auf der Desktop-Variante von YouTube geschaltet. Sie sind am unteren Rand des Videos eingeblendet und können eliminiert werden, wenn man das Kreuz in der Ecke anklickt. Wer Videos bei YouTube ausschließlich auf dem Handy schaut, hat diese Anzeigen ohnehin nie gesehen. Doch alle, die Videos im Browser auf dem PC oder Laptop schauen, dürften sich über den Wegfall der störenden Elemente freuen.