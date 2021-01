Dieses nagelneue Xiaomi-Smartphone bricht Rekorde wie Styropor

Nachdem der Handelsstreit zwischen den USA und China Huawei-Smartphones für den deutschen Markt unattraktiv gemach hat, wird unsere Beliebtestenliste derzeit von Samsung und Xiaomi dominiert. Auf dem Thron sitzt dabei der bisher unangefochtene Favorit Samsung Galaxy A51, doch Platz 2 gehört dem Xiaomi Mi 10. Demnächst könnten sich die Machtverhältnisse jedoch drastisch ändern. Denn das Nachfolgemodell Xiaomi Mi 11 ist seit einigen Tagen im Handel. Und das Smartphone hat bereits jetzt gleich mehrere Rekorde gebrochen.

Das Rekordhandy: Xiaomi Mi 11

Der Verkaufsstart des Xiaomi Mi 11 erfolgte auf dem chinesischen Heimatmarkt wie angekündigt um 0:00 Uhr am 01. Januar 2021. Bereits 5 Minuten später stellte das Handy einen neuen Rekord gegenüber dem Vorgängermodell auf: Wie Xiaomi selbst 13 Minuten nach Mitternacht verkündete, wurden in den ersten 5 Minuten bereits 1.5 Milliarden Yuan eingespielt. Das macht umgerechnet knapp 189 Millionen Euro beziehungsweise über 350.000 verkaufte Smartphones. Beim Vorgänger, Xiaomi Mi 10, waren es damals 200 Millionen Yuan in einer Minute. Rein rechnerisch wären die Verkaufszahlen also deutlich geringer, obwohl man diese natürlich nicht direkt miteinander vergleichen kann.

Display-Überflieger

Abseits des Verkaufsrekords hat das Xiaomi Mi 11 noch zahlreiche Rekorde im Display-Bereich aufgestellt. Vergeben wurden diese von den Experten von DisplayMate – einem Portal, das sich auf Display-Tests spezialisiert hat. Und die Anzahl der Rekorde ist durchaus beachtlich: Insgesamt hat das Xiaomi Mi 11 13 neue Bestleistungen der alten Rekordhalter erreicht oder gar übertroffen. Dazu zählt die Farbgenauigkeit, die Bildkontrastgenauigkeit, die Vollbildhelligkeit (996 Nits), die Bildschirmreflexion und die sichtbare Bildschirmauflösung (1.440 x 3.200 Pixel). Kein Wunder also, dass DisplayMate dem Xiaomi Mi 11 die höchste Gesamtbewertung (A+) und den sogenannten „Best Smartphone Display Award“ verlieh.

Das Manko des Xiaomi Mi 11

Wann Xiaomi sein neues Smartphone in die deutschen Läden bringt und wie viel die Chinesen dafür verlangen, ist aktuell noch nicht bekannt. Allzu lange dürften die Antworten auf diese Fragen jedoch nicht mehr auf sich warten lassen. Doch wenn es soweit ist, könnte die Freude über das Handy bei einigen Interessierten getrübt werden. Denn der chinesische Hersteller hat sich ein Beispiel an Apple genommen und das Xiaomi Mi 11 ebenfalls ohne Netzteil in den Handel geschickt. Potenziellen Käufern bleibt nur zu hoffen, dass der deutsche Markt zu den angekündigten Ausnahmen gehört.