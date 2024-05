Willy Wonka: ein Name, der so ungewöhnlich ist wie sein Träger. Johnny Depp war es, der der schillernden Figur aus dem Buch von Roald Dahl in jüngster Zeit ein Gesicht gab und Willy Wonka populär machte – bis 2023. Da löste zunächst Timothée Chalamet Depp ab und gab Antworten auf die Fragen: Wer ist eigentlich Willy Wonka? Und wie kam er zu seinem Ruhm?

„Wonka“: Alles rund um den schillernden Chocolatier

Man erinnere sich an die Verfilmung „Charlie und die Schokoladenfabrik“ von 2005: Der kleine Willy Wonka (Johnny Depp) versucht verzweifelt, Bonbons, Schokolade und andere Süßigkeiten in den Zahnspangen-verkleideten Mund zu bekommen. Daneben sein strenger Vater, seinerseits Zahnarzt, der jeglichen Zucker verbietet. Und danach? Ein erfolgreicher Chocolatier, der seine eigene Süßigkeitenfabrik hat. Doch was geschah dazwischen?

Gehen wir einige Jahre zurück. Willy Wonka (Timothée Chalamet) träumt schon im Knabenalter davon, einmal ein eigenes Schokoladengeschäft zu besitzen. Erzählt wird von abenteuerlichen Reisen in ferne Länder, um dem besonderen Geschmack von Schokolade auf die Spur zu kommen. Die Reise in den Dschungel, wo er auf seine getreuen Helfer, die Umpa Lumpas, trifft. Doch nicht alles läuft zunächst rosig – im Gegenteil: Bis er sein Ziel erreicht, muss er einige Rückschläge in Kauf nehmen und sich vor der Konkurrenz in Acht nehmen.

Roald Dahls populärstes Buch als Film – und jetzt im Stream

Vom Kino direkt in dein Wohnzimmer – zumindest fast. Am 7. Dezember 2023 startete „Wonka“ in deutschen Kinos. Knapp ein halbes Jahr später kannst du den Film auch streamen. Zu finden ist er ab sofort bei Sky Cinema Premiere oder auf Abruf.

Neben Timothée Chalamet als Willy Wonka sind auch die weiteren Rollen mit Hollywood-Stars besetzt. Zu sehen sind etwa Rowan Atkinson als Pater Julius, Olivia Colman als Mrs Schrubbes. Jim Carter als Abakus Klug und Hugh Grant als Lofty, der Umpa Lumpa.