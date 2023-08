Wohnzimmer auf Rädern: Das ist Volvos neues E-Auto

Wer an E-Autos denkt, hat meistens entweder kleine Stadt-Autos oder dicke SUVs im Kopf. Praktische Autos mit viel Platz für die ganze Familie oder viel Stauraum für alltägliche und nicht-alltägliche Aktivitäten sind dagegen nicht so häufig anzutreffen. Volvo ändert das jetzt mit einem neuen E-MPV.

Volvo EM90: Neuer Van angekündigt

MPVs sind Multi Purpose Vehicle. Das meint recht einfach einen großen Van. Bei Volkswagen ist das zum Beispiel der Sharan oder der Touran. Doch in diesem Segment gibt es noch nicht viele echte E-Autos. Und so sticht Volvo mit dem EM90 in ein noch recht unbeackertes Feld.

Die Informationen von Volvo sind jedoch nicht gerade ausufernd. Denn bisher haben die Skandinavier nur ein Bild, ein kurzes Video und das Datum des Marktstarts veröffentlicht. Auf dem Bild und auch im Video sind jedoch ebenfalls nur wenige Details zu erkennen. Denn der neue Wagen wird nur von oben und hinten gezeigt. Das Design bleibt also zumindest in Teilen noch ein Geheimnis. Zu sehen ist jedoch, dass der EM90 in der typischen geradlinigen Formsprache von Volvo auf den Markt kommen wird. Dazu gibt es die Einordnung des EM90 als vollelektrischen Premium-Van.

Wohnzimmer startet im November

Der Van soll im innerem einem skandinavischen Wohnzimmer gleichkommen, in dem du „das meiste aus deiner Zeit im Auto“ machen kannst. Und auch im Video zeigt Volvo eine wohnzimmerartige Umgebung, die sich im übertragenden Sinn im neuen E-Van befindet. Dazu sieht man ein Notizbuch, eine Kaffeetasse und einen Laptop.

Volvo positioniert den neuen EM90 also eher im Businessbereich, anstatt im Familienumfeld. Wie sich das auf die Ausstattung, den Antrieb und den Preis auswirkt, werden die kommenden Monate oder vielleicht auch schon die IAA 2023 zeigen. Diese findet vom 5. bis zum 10. September in der bayrischen Landeshauptstadt statt. Der offizielle Präsentationstermin ist der 12. November dieses Jahres. Dann wird der Volvo EM90 auch schon vorbestellbar sein. Das allerdings nur auf dem chinesischen Markt. Wann der E-Van auch nach Europa kommt und welche technischen Details er bieten wird, ist noch offen.