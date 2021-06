Windows 11: Neue Version von Windows zu früh veröffentlicht

Eigentlich sollte Windows 10 die letzte Version von Windows werden. Doch seit 2015 ist viel Zeit vergangen und die „10“ in Windows 10 wirkt irgendwie alt. Eine neue Version von Windows muss her – Diese will Microsoft am 24. Juni der Öffentlichkeit präsentieren. Doch eine große Überraschung erwartet uns nicht mehr. So kursiert seit gestern eine Entwickler-Version von Windows 11 im Internet.

Nach Windows 10 folgt Windows 11

Die neue Version von Windows wird intern als „Sun Valley“ bezeichnet, doch spätestens nach dem aktuellen Leak ist klar: Nach Windows 10 folgt Windows 11. Möglicherweise orientiert sich Microsoft hier an Apple und nennt die regelmäßigen Feature-Updates in Zukunft Windows 12, 13, 14. So hat Apple nach vielen Jahren macOS 10 im vergangenen Jahr macOS 11 und vor wenigen Tagen macOS 12 vorgestellt. Die geleakte Entwickler-Version von Windows 11 stammt vom 30. Mai und ist bei Weitem noch nicht final. Dennoch gibt sie uns bereits einen guten Eindruck, was uns in Zukunft erwartet.

Windows 11: So sieht das neue Betriebssystem aus

Ein erster Blick auf den Desktop zeigt bereits mehrere Änderungen:

Der Desktop unter Windows 11

So sind die Start-Taste und die anderen App-Icons in die Mitte der Taskleiste gewandert. Der Infobereich auf der rechten Seite stammt hingegen noch von Windows 10 und dürfte bis zur finalen Veröffentlichung noch überarbeitet werden. Auffällig ist auch der neue Standard-Hintergrund. Hier gibt es gleich mehrere neue Fotos zur Auswahl.

Mit dem mittigen Startmenü übernimmt Microsoft eine Funktion aus macOS und ChromeOS. So sind die Symbole, insbesondere bei größeren Bildschirmen, schneller erreichbar. Wer sich mit dieser Neuerung partout nicht anfreunden will, kann die Icons mit zwei Klicks wieder nach links verschieben.

Mit zwei Klicks sind die Icons wieder links

Eine weitere Änderung in Windows 11 sind die abgerundeten Ecken. Diese Änderung am Design wurde bereits vermutet, als Microsoft das neue Surface Laptop Go (zu sehen auf dem Artikelfoto) mit einem abgerundeten Bildschirm präsentierte. Auch Programm-Fenster und das Startmenü selbst besitzen die neuen abgerundeten Kanten.

Windows Explorer mit bunten Icons und abgerundeten Ecken

Im Explorer fallen uns die neuen und farbenfrohen Icons ins Auge. Diese testet Microsoft bereits in einer Vorschau-Version von Windows 10. Möglicherweise bleiben sie also kein exklusives Windows 11 Merkmal. Ebenfalls auffällig sind die neuen Icons. Auch in den Einstellungen und in weiteren Apps gestaltet Microsoft zahlreiche Symbole für einen frischen Look neu.

Weg mit den Kacheln: das Startmenü von Windows

Einen komplett neuen Look bekommt das Startmenü von Windows 11 verpasst. Weg sind die Kacheln aus Windows 8 Zeiten. Stattdessen teilt man das Startmenü in zwei Bereiche. Oben kann man häufig genutzte Apps anpinnen und unten schlägt Microsoft Ordner, Dateien und Programme vor, die aktuell relevant sein sollen.

Je nach Bildschirmgröße und Format bietet Windows hier unterschiedlich Optionen an

Eine neue Funktion gibt es auch für den Verkleinern- und Vergrößern-Button: Fährt man mit der Maus darüber, bietet Windows mehrere Optionen zum Positionieren des Fensters an. Zuvor war dies nur mit Tastenkombinationen möglich und ist nun deutlich zugänglicher.

Alles neu?

Auch wenn es sich bei der geleakten Version nicht um die finale Version handelt, wird klar: Windows 11 ist zumindest optisch eine deutliche Weiterentwicklung von Windows 10. Aktuell finden sich noch unzählige Überbleibsel vorheriger Windows-Version in Windows 11. Ob Microsoft hier ein einheitlicher Look gelingt, werden die nächsten Monate zeigen.

Im Gegensatz zu macOS oder Android tendieren viele Windows-Nutzer dazu optische Änderungen erst einmal abzulehnen und in eine „früher war alles besser“ Mentalität zu verfallen. Von daher ist es eine gute Entscheidung von Microsoft Windows 11 als eine eigenständige Version zu veröffentlichen und das neue Design nicht in einem der halbjährigen Updates von Windows 10 zu verteilen. So können Nutzer abwarten und upgraden, wenn sie dazu bereit sind.

Das Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 dauerte in unserem Test nur rund 20 Minuten. Alle Programme und Dateien wurden dabei problemlos übernommen. Dennoch raten wir niemandem dazu, eine ursprünglich nur für interne Zwecke gedachte Entwicklerversion zu installieren. Kurz nach der offiziellen Vorstellung in der kommenden Woche sollte es eine öffentliche Beta für alle interessierten Nutzer geben.