Nur ein Test? Office-Version von Microsoft mit Werbung

Mit seinen Office-Anwendungen ist Microsoft zuletzt in die Kritik geraten. Die Integration von Copilot, des auf einer künstlicher Intelligenz basierenden Assistenten des Konzerns, brachte auch eine satte Preiserhöhung, die bei vielen Nutzern nicht gut ankam. Vielen blieb der Mehrwert der zwangsweise verabreichten Erweiterung unklar. Allerdings können preisbewusste Nutzer auf ein besonderes Angebot rund um die Office-Suite hoffen.

Office-Anwendungen mit begrenzten Möglichkeiten

Der Konzern testet derzeit vergleichsweise geräuschlos eine Variante seiner Zusammenstellung von Büroanwendungen, die kostenlos zur Verfügung steht. Allerdings ist die Option gut versteckt und steht längst nicht jedem Interessenten offen, wie Beebom entdeckt hat. Im Rahmen des Installationsprozesses muss die eigentliche Installation der Office-Apps übersprungen werden, um zu dem kostenlosen Angebot zu gelangen. Allerdings fordert es von seinen Nutzern sich in Verzicht zu üben.

Das werbefinanzierte Office von Microsoft bietet nicht den vollen Funktionsumfang, den du von den etwa mit Microsoft 365 zur Verfügung gestellten Büroanwendungen gewohnt bist. Das beginnt schon damit, dass die App ausschließlich unter Windows genutzt werden kann. Doch auch hinsichtlich der Funktionen hat der Konzern das kostenlose Angebot deutlich abgespeckt.

So wurde die Suite auf die wesentlichen Komponenten Word, Excel und PowerPoint reduziert. Notepad, Outlook oder Teams wurden demnach nicht in das Paket aufgenommen. Darüber hinaus musst du aber auch mit Einschränkungen beim Funktionsumfang selbst leben. So können Dokumente beispielsweise nicht lokal gespeichert werden. Als Speicherort steht lediglich Microsofts OneDrive-Cloud zur Verfügung. Selbst der Export von Dokumenten ist nicht vorgesehen.

Auch die einzelnen Anwendungen selbst wurden in ihren Möglichkeiten beschnitten. Im werbefinanzierten Word fehlen beispielsweise zahlreiche Gestaltungsoptionen, beim kostenfreien Excel und PowerPoint können nicht einmal eigenständige Header und Footer eingefügt werden. Die Nutzung von Makros ist ebenso ausgeschlossen.

Keine Pläne für kostenloses Office

Microsoft weist in einem Statement darauf hin, dass es sich zunächst lediglich um einen begrenzten Test handelt. Eine werbefinanzierte Variante der Office-Suite sei derzeit nicht geplant. Offenbar sondiert der Konzern zunächst die Chancen eines kostenfreien Ablegers seiner Sammlung von Büroanwendungen.

Zwar stoßen die Alternativen insbesondere in Deutschland auf begrenztes Interesse. Weltweit dagegen erreicht insbesondere Google mit seinen Office-Anwendungen wie Docs, Sheets oder Präsentationen nach eigenen Angaben bis zu einer Milliarde Nutzer.