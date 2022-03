Wieder Brandgefahr: Rückruf für die nächsten GPS-Uhren

Erst vor wenigen Tagen haben wir dich darüber informiert, dass von der Fitbit Ionic unter gewissen Voraussetzungen eine Brandgefahr ausgehen kann. Mit diesem Problem ist die Smartwatch des amerikanischen Herstellers aber nicht allein. Denn jetzt hat auch der französische Sportartikelhersteller Decathlon einen Rückruf für Smartwatch-Modelle der Marke Kiprun ausgerufen. Betroffen sind gleich zwei Wearables, die unter anderem in Deutschland verkauft wurden. Und auch bei diesen Uhren geht vom Akku eine potenzielle Gefahr aus.

Vier GPS-Sportuhren von Decathlon könnten überhitzen

Konkret ruft Decathlon aufgrund des potenziellen Sicherheitsrisikos die GPS-Uhren Kiprun GPS 500 und Kiprun 550 zurück. Beim 500er-Modell sind die Artikelnummern 2655855 (schwarz) und 2655854 (mint/schwarz) betroffen, bei der 550er-Ausführung die Artikelnummern 2655858 (weiß) und 2655859 (schwarz). Zu finden sind die Artikelnummern auf der Rückseite der Uhren. Während die Multisportuhr Kiprun 500 von Decathlon mit ihrem 1,2 Zoll großen Bildschirm für knapp 150 Euro verkauft wurde, war die 41 Gramm leichte Pulsuhr Kiprun 550 schon zu einem Preis von knapp 80 Euro zu haben. Aktuell ist kein Kauf mehr möglich.

Zu den Gründen führt Decathlon aus, dass der Akku der Uhren eventuell überhitzen und so unter gewissen Umständen zu Verbrennungen führen könnte. Während des Ladens sei es zudem möglich, dass der Akku so stark erhitzt, dass ein Brand entstehen könnte. Deswegen bittet Decathlon darum, beide Uhren nicht mehr zu verwenden oder aufzuladen und stattdessen in einer Decathlon-Filiale zurückzugeben.

Wegen Brandgefahr nicht mehr verwenden: Decathlon Kiprun 550 (rechts) und Kiprun 500.

Auf keinen Fall sollte eine eigenständige Reparatur in Form eines Austausches des Akkus in Angriff genommen werden. Auch von einer Entsorgung im Hausmüll bittet der Einzelhändler abzusehen. Für die Rückgabe gelte keine Frist. Der komplette Kaufpreis wird wegen des offiziellen Rückrufs bei einem Umtausch erstattet.

Aushänge allein reichen nicht

Betroffene Kunden habe Decathlon bereits auf verschiedenen Wegen informiert. Per E-Mail, auf der Decathlon-Webseite und in Form eines Rückruf-Aushangs in den Filialen. Für Rückfragen steht neben den Experten in den Laufabteilungen vor Ort auch der telefonische Kundenservice zur Verfügung. Er ist unter der Rufnummer 06202/9781300 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr und samstags zwischen 10 und 18 Uhr erreichbar. Hier lässt sich gegebenenfalls auch eine Rücksendung per Post vereinbaren, wenngleich du darauf wegen der potenziellen Brandgefahr nach Möglichkeit verzichten solltest.

Decathlon vertreibt nach eigenen Angaben mehr als 75 Eigenmarken in rund 1.700 Filialen in 61 Ländern. In Deutschland ist Decathlon aktuell mit rund 80 Filialen vertreten. Solltest du auf der Suche nach einer neuen Smartwatch sein, empfehlen wir dir einen Blick in die aktuellen Smartwatch-Neuheiten. Oder du informierst dich in einem unserer aktuellen Testberichte. Zum Beispiel zur Huawei Watch GT Runner (Test) oder zur Amazfit GTR 3 Pro (Test).