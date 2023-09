WhatsApp: Zuerst gab’s Chats, dann Gruppen & ab sofort auch das

Mit Funktionen wie dem Status bietet WhatsApp seinen Nutzern einige Extras. Doch die Kernfunktionen bleiben nach wie vor Chats, Gruppen und vielleicht noch Videoanrufe. Nun wird diese Liste nach Jahren des Stillstands um eine weitere Kernfunktion erweitert: Kanäle.

WhatsApp Kanäle: Ab sofort in über 150 Ländern

Wer den Messenger Telegram kennt, dem dürften sogenannte Kanäle bereits ein Begriff sein. Die Idee dahinter ist simpel: Als Nutzer abonniert man einen von tausenden Kanälen und erhält ab dem Zeitpunkt Updates von Organisationen, Sportteams, Kunstschaffenden und Co. Twitter respektive X lässt grüßen. In den kommenden Monaten möchte WhatsApp zudem allen ermöglichen, einen eigenen Kanal erstellen zu können.

Das Feature wurde in einigen wenigen Ländern bereits vor Monaten testweise eingeführt, wird nun jedoch weltweit ausgerollt. Als Reaktion auf das im Rahmen des Tests eingegangene Feedback erweiterten die Verantwortlichen die WhatsApp-Kanäle zum offiziellen Start zudem um einige Funktionen. Dazu gehört zunächst ein verbessertes Verzeichnis. Dieses wird nun automatisch nach dem Heimatland gefiltert und besonders neue oder beliebte Kanäle werden entsprechend gekennzeichnet. Ferner können Admins demnächst bis zu 30 Tage lang Änderungen an ihren Meldungen vornehmen. Während Weiterleitungen von Updates an Chats oder Gruppen nun mit einem Link zurück zum Kanal versehen sind.

WhatsApp-Kanäle eingeführt

Weitere umfangreiche Änderung steht bevor

Obwohl oder gerade weil Kanäle WhatsApp auf den Kopf stellen könnten, zeigt sich der Entwickler zunächst zurückhaltend. „Der Hauptnutzen von WhatsApp soll dennoch weiterhin die private Nachrichtenübermittlung zwischen Familie, Freundinnen und Communitys sein – das wird unsere oberste Priorität bleiben“, versichern die Entwickler im Juni. Mit der Einführung der Kanäle reagiere man auf einen schon lange nachgefragten Nutzerwunsch. Oder aber auf den Druck seitens Telegram und Co. Dieser scheint WhatsApp in den vergangenen Monaten zu einer ganzen Welle an neuen Features motiviert zu haben.

Für ein weiteres fundamentales Feature stammt die Motivation derweil aus einer gänzlich anderen Quelle – aus Brüssel. Das neue EU-weite Gesetz über digitale Märkte verpflichtet WhatsApp-Mutter Meta als Torwächter dazu, eine direkte Kommunikation zwischen WhatsApp und anderen Messengern wie Telegram oder Signal zu ermöglichen. Dabei soll die Funktion bereits innerhalb der nächsten sechs Monate bereitgestellt werden.