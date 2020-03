Ob Datenschutzprobleme, die Telefonnummern der Nutzer öffentlich machten, Werbung im beliebten Messenger oder grundlos ausgesperrte Nutzer: WhatsApp sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Ständig grassierende Kettenbriefe und Spam sind da eher noch harmlose Meldungen.

Dabei nutzen rund 58 Millionen den Messenger-Dienst allein in Deutschland. Weltweit sind es mehr als zwei Milliarden Menschen, die via WhatsApp chatten. Spätestens seit der Milliarden schweren Übernahme vor rund sechs Jahren durch Facebook aber wächst die Sorge hinsichtlich des Datenschutzes bei vielen Nutzern. Nun hat auch die EU-Kommission Bedenken an der Sicherheit von WhatsApp geäußert. Man sei sich nicht sicher, ob WhatsApp den Sicherheitsanforderungen für den Nachrichten-Austausch von sensiblen Informationen unter Diplomaten genügt, heißt es.

WhatsApp-Alternative: EU-Kommission empfiehlt Signal

Einem internen Papier an die Kommissionsbeamten zufolge wird Signal als „die empfohlene Anwendung für öffentliche Instant Messaging-Anwendungen ausgewählt“, berichtet das Magazin Politico. Das gilt insbesondere für die Kommunikation mit Personen außerhalb der Behörde. Sensible Informationen innerhalb der Behörde dürften weiterhin nur per verschlüsselter E-Mail versandt werden. „Je früher, desto besser“ sei der Wechsel zum Messenger-Dienst Signal, heißt es.

„Es ist wie WhatsApp von Facebook und iMessage von Apple, basiert jedoch auf einem sehr innovativen Verschlüsselungsprotokoll“, erklärt Bart Preneel, Kryptografie-Experte an der Universität von Leuven dem Magazin. „Da es Open Source ist, könne man überprüfen, was unter der Haube passiert“, fügte er hinzu.

Jetzt weiterlesen WhatsApp mit Fingerabdruck sperren: So geht's

Weitere Messenger-Alternativen

Zwar sind private WhatsApp-Nachrichten durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert. Dennoch werden Metadaten wie Nachrichtengröße, Namen der Kontakte, Zeit und Datum von dem Messenger an den Mutterkonzern Facebook weitergegeben. So kann das Unternehmen durchaus Rückschlüsse auf die Art und Frequenz der Kommunikation ziehen.

An Alternativen mangelt es nicht. Ob die EU-Kommissions-Empfehlung Signal, der immer beliebter werdende Messenger „Telegram“ oder Threema: Wir haben hier „Die 9 beliebtesten Alternativen zu WhatsApp“ zusammengestellt.