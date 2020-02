WhatsApp: Über 400.000 Gruppenchats bei Google zugänglich

WhatsApp ist der beliebteste Messanger, der diesen Monat die Zahl der 2 Milliarden Benutzer überschritt. Eines der beliebtesten Features bei WhatsApp ist die Gruppenchat-Funktion. Um Teilnehmer zu Gruppen hinzufügen, hat der Administrator entweder die Möglichkeit, einzelne Nummern manuell hinzuzufügen oder einen Link zu teilen. Genau dieser schien das Problem zu sein. Der Journalist Jordan Wildon hat herausgefunden, dass für mehrere Stunden zahlreiche private WhatsApp-Gruppeneinladungslinks über die Google-Suchmaschine auffindbar waren. Mittlerweile hat WhatsApp das Problem behoben.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q