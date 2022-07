WhatsApp wird größer: Bald hast du noch mehr Möglichkeiten

WhatsApp hat für 2022 eine ganze Reihe neuer Funktionen geplant. Darunter befand sich auch das Emoji-Feature, an dem man bereits seit September des vergangenen Jahres gearbeitet hat. Vor Kurzem hat man die Funktion allen Nutzern des Messengers freigeschaltet. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch längst nicht erreicht. Meta arbeitet weiter daran, seine Nutzer von WhatsApp zu überzeugen und sie nicht an Telegram, Signal und Co. zu verlieren.

WhatsApp bohrt eine Funktion ordentlich auf

Statt mit einem „Ja“ oder „Nein“ kannst du seit Kurzem mit der neuen Emoji-Funktion auf eine Nachricht im WhatsApp-Chat mit einer Reaktion antworten. Bedarf es also keiner Antwort auf eine Nachricht, kannst du sie einfach mit einem Daumen nach oben, einem Herz oder einem lachenden Emoji markieren. So sieht dein Kontakt, dass du seine Nachricht gelesen hast und kann anhand der Reaktion erkennen, wie deine Meinung dazu ist. Besonders sinnvoll ist das in Gruppen-Chats. Der Vorteil: Alle Mitglieder können deine Reaktion auf eine Nachricht, einen geposteten Link oder ein Foto sehen. Ganz nach dem Motto: Ein Emoji sagt mehr als tausend Worte.

→ WhatsApp: 15 Tipps und Tricks, die nicht alle kennen

Doch das Aufgebot ist stark begrenzt. So gibt es nur sechs Emojis zur Auswahl, die man als Reaktion an eine Nachricht kleben kann. Neben einem Daumen als Emoji-Reaktion für „Gefällt mir“ gibt es auch ein Herz, einen lachenden, traurigen und überraschten Emoji sowie die gefalteten Hände, die ein „Danke“ signalisieren. Offenbar zu wenig – sowohl für die WhatsApp-Entwickler als auch für Nutzer des Messengers.

Erweiterung in Sicht

Denn neusten Informationen zufolge sollen Nutzer bald mit den Emojis reagieren können, die sie mögen. Zu den sechs genannten Emojis gesellt sich demnächst ein Plus-Icon. Tippt man darauf, kommt man zur Emoji-Auswahl. Hier dürften sich dann, ebenso wie beim Facebook Messenger oder Instagram, alle Emojis als Reaktion auswählen lassen – und das sind weit mehr als 2.500. In den kommenden Wochen, so die Ankündigung, sollen erste WhatsApp-Nutzer die Erweiterung erhalten.