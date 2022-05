Vatertag 2022: Das sind die besten WhatsApp-Sprüche für deinen Papa - plus Geheimtipp

Einfach nur einmal mit „Lieber Papa“ Danke sagen: Auch 2022 wird wieder den Vätern dieser Welt gedacht – dieses Mal am 26. Mai. Egal, ob du deinen Vater am diesjährigen Herrentag persönlich sehen kannst oder nicht, freut er sich sicherlich über einen Spruch oder ein Gedicht. Wir haben eine kleine Auswahl an inspirierenden Worten zusammengetragen. Diese kannst du einfach direkt kopieren und an deinen Vater verschicken. Außerdem gibt es einen Extra-Tipp, wie du dein persönliches GIF selbst gestalten kannst.

Lustige Sprüche zum Vatertag

Papa bringt uns zum Lachen. Nun ist es an den Kindern, ihm mit lustigen Sprüchen oder einem Witz ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Mit diesen Sprüchen und kurzen Reimen zum Vatertag sollte das kein Problem sein.

Vater👶 werden ist nicht schwer😏, außer Mama will nicht mehr🤭

Einmal im Jahr darfst Du trinken🍺, soviel Du magst! Hurra🎉 und einen schönen Vatertag! 👨‍👧‍👦

Blumen💐, Pralinen🍫, Parfüm – ist doch alles langweilig! Väter👨 wissen wenigstens, wie man richtig feiert! Prosit, Vatertag!🍻

Danke Papa👨, dass Du mir immer alles erlaubt hast, was Mama👩 mir verboten🛑 hat.

Bewegt sich Mann🏃‍♂️ heut aus dem Haus🏠, sieht es stark nach Himmelfahrt aus.🎉

Vatertag, Vatertag.🗓️ Für die Leber wird’s hammerhart…😄

Glückwünsche✨ zum Vatertag! Hiermit erkläre ich dich zum Helden🦸 meiner Kindheit. Danke, dass Du immer alle Monster👾 unter meinem Bett bekämpft hast.💗

Hey Vati, danke für die tollen Gene🧬, durch die ich so gut aussehe.💁

Irgendwann werde ich meinen Prinzen💑 finden, aber mein Vater wird immer mein König👑 sein!

Weil Gott🔱 nicht überall sein konnte, schuf er den Vater! 👨‍👧‍👦

Jetzt weiterlesen Vatertag: 5 geniale Geschenke für Männer bis 20 Euro und ein Geheimtipp

Wenn man einfach nur seinen Gefühlen freien Lauf lassen möchte, empfehlen sich diese Zitate und passenden Sprüche. Sie helfen dabei, dem besten Papa der Welt sein Herz auszuschütten und persönlich einen guten Tag zu wünschen. Wer will, kann auch noch ein passendes Gedicht weiter unten auswählen.

Wenn ich Dich brauche, bist du hier, deine Liebe💗 schenkst du mir! Deine Tipps sind gar wunderbar. Papa👨 ist der Beste, das ist klar!✨

Ein Mann🚶‍♂️ realisiert meistens erst dann, dass sein Vater möglicherweise mit vielem Recht☝️ hatte, wenn er selbst einen Kind👶 hat, der ihm kein Wort glaubt.💭

Es gibt so viele Väter 👨‍👧‍👦 auf Erden🌍 hier. Doch einer ist der Beste und der gehört mir.🤗

Nicht Fleisch und Blut, das Herz💗 macht uns zu Vätern.🙌

Ein Vater👨‍👧‍👦 ist ein Mensch, zu dem man aufschaut – egal, wie groß man ist.☺️ Alles Liebe zum Vatertag.💐

Vatertag! An einem ganz besonderen Tag🗓️, einen ganz besonderen lieben Gruß📱, an einen ganz besonderen Menschen, den ich ganz besonders in meinem Herzen hab.💗

Allerliebster Papa, ich schicke dir dieses Lächeln☺️ um Dir zu zeigen wie Lieb ich Dich hab!🤗 Alles Gute zum Vatertag.🎁

Lass Dich heut mit allem Schönen✨, so wie du es verdienst, verwöhnen.🌞 Und wir wünschen Dir (nicht nur heut) alles, was Dein Herz erfreut.🎁

Lieber Papa, ich brauche keinen Vatertag👨‍👧‍👦, um an dich zu denken💭, denn du bist mir der wichtigste Papa👨 auf der Welt!🌍

Jeder Vater👨 unter Gottes Himmel🌥️ hat das gleiche Kreuz zu tragen. Dir lieber Papa danke ich, dass du das auf dich genommen hast.😍 Alles Gute zum Vatertag!🍰

Ich will dir gratulieren und gar nicht viele Worte verlieren. Zum Vatertag👨‍👧‍👦 sage ich dir, dass ich dich sehr mag💗, so wie an allen Tagen!🤗

Ich weiß genau, dass ich dich mag☝️ und das nicht nur heut am Vatertag.👨‍👧‍👦

Jeder hat einen Vater!🤷 Aber so einen Vater wie dich zu haben,🙏 ist das Schönste, was es überhaupt gibt!✨

Gedicht für deinen Papa

Zum Abschluss noch etwas Lyrisches: Viele Dichter und Denken haben sich natürlich auch mit dem Phänomen „Papa“ auseinandergesetzt. Unter anderem Günter Grass, Wilhelm Busch, Anita Menger und weitere bekannte Menschen haben ihrem Vater ein paar Sprüche, Verse und Gedichte gewidmet. Eine kleine Auswahl der besten Vatertagsgedichte gibt es hier:

Unser Vati, welch ein Glück,🍀

ist doch unser bestes Stück.

Immer ist er froh und heiter,✨

spielt mit mir auch Hoppe Reiter.🐎

Ich will ihm ein Küsschen geben.

Hoch soll unser Vati leben!👨‍👧‍👦

Ein kleiner Spruch💌 zu Deinem Tag,

weil ich Dich so furchtbar mag:💗

Papa, bleib so wie du bist,

weil es so am schönsten ist.😘

Den Kinderschuhen👶 längst entwachsen,

so denke💭 ich doch gern zurück.

Lass dir heut herzlich danken Vater,

für unbeschwertes Kinderglück.🙏

Lieber Papa, freue Dich,

denn zum Glück🍀 hast du ja mich.

dieser Tag wär‘ ohne mich🧒,

gar kein Vatertag für dich!🤷

Der schlaue Papa!

Papa du bist wirklich schlau!💡

Nimmst die Mama dir zur Frau, 👫

holst dann auch noch mich👶 dazu,

niemand ist so schlau wie du!

Ich wünsch Dir so vieles🍀, mein lieber Papa,

und ach, wie wenig ich bringe!

Drum leg ich Gott die Wünsche nah‘

dem Geber aller Dinge.🤗

Ich wünsch‘, dass Gott Dich erhalten mag

so frisch und gesund✨ wie heute,

damit wir feiern🎊 noch oft den Tag

zu Deiner und unserer Freude.!👨‍👧‍👦

Er schick‘ Dir des Glückes Sonnenschein🌞

an jedem neuen Morgen,

und für ein artig Töchterlein👧 –

dafür will ich selber sorgen!

Extra-Tipp: GIFs zum Vatertag selbst machen

Für besondere Freude sorgt bei Papa natürlich auch etwas Selbstgemachtes. Wie zum Beispiel ein lustiges GIF, das sich per WhatsApp ganz einfach produzieren lässt. Dazu noch ein pfiffiger Spruch oder ein Gedicht und die Wünsche zum Vatertag gelingen besonders gut. Wie man ein selbstgemachtes GIF in wenigen Schritten dreht, zeigt das folgende Video.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Entstehung des Ehrentages

Der Vatertag – auch Herrentag oder Männertag genannt – ist direkt mit dem christlichen Feiertag „Christi Himmelfahrt“ verbunden. Am 40. Tag der Osterzeit feiert man traditionell die Rückkehr Jesu‘ als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel – und seit Ende des 19. Jahrhunderts auch jeden irdischen Vater. Die Ursprünge der Tradition finden sich rund um Berlin und erfreuten sich vor allem im Osten Deutschlands großer Beliebtheit. Seit 1934 ist der Tag ein gesetzlicher Feiertag. In der ehemaligen DDR wurde er teilweise ausgesetzt. Ab 1966 galt er aber wieder als Feiertag.

Die Festlichkeiten des Vatertages sehen wie folgt aus: Traditionell begeben sich die männlichen Teilnehmer auf einen gemeinsamen Ausflug mit Bollerwagen oder Schubkarre und trinken dabei Alkohol – meistens Bier. Auf dem Land gibt es dazu auch Ausflüge mit Fahrrädern oder einer Kutsche. In anderen Ländern feiert man den Vatertag nicht nur in unterschiedlicher Art und Weise, sondern auch zu verschiedenen Zeitpunkten.