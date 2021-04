WhatsApp reagiert auf Corona: Jetzt geht es ums Impfen

WhatsApp hat ein neues Sticker-Set zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit der Bezeichnung „Vaccines for All“ (Impfstoff für alle) herausgegeben. Die Sticker sollen laut WhatsApp „eine spaßige und kreative Möglichkeit bieten, anderen die Freude und Erleichterung über die COVID-19-Impfstoffe und die damit einhergehenden Hoffnungen und Chancen mitzuteilen“. Doch wie kommst du an die bunten Bilder?

WhatsApp Stickerset „Vaccines for All“ (Impfstoff für alle)

Das Stickerset ist laut WhatsApp bereits integriert und kann von dir jederzeit genutzt werden. Du findest das ganze Paket am schnellsten, indem du einen Chat öffnest. Darin musst du auf das Emoji-Symbol neben dem Nachrichtenfeld tippen. Nun erscheinen die Emojis, die du zuletzt genutzt hast. Unterhalb der Emojis findest du drei Symbole, wobei das Rechte für die Sticker-Sets steht. Ein Tipp darauf und es erscheinen die zuletzt benutzten Sticker. Nun musst du das „+“-Zeichen in der Sticker-Set-Leiste antippen und es erscheinen alle Stickersets, die zum Download bereitstehen. Ein Tipp auf den Download-Pfeil und schon kann es losgehen.

Wenn du der Anleitung folgst, sollte es keine Probleme geben. Findest du das Stickerset nicht, liegt es daran, dass du die Sticker über deine Google-Tastatur abrufst und nicht über WhatsApp direkt. Dort ist das Set nicht herunterladbar. Du kannst die Sticker jedoch auch darüber aufrufen und versenden. Dafür musst du die Sticker mit einem Keyword wie „impfen“ oder „Impfstoff“ suchen. Tippe in einem Chat in der Leiste oberhalb der Tastatur auf das Sticker-Symbol ganz links. Jetzt siehst du alle Stickersets und kannst per Suche nach den „Vaccines for All“ (Impfstoff für alle)-Stickern suchen.

