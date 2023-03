WhatsApp-Nutzer plötzlich nicht mehr erreichbar: Was ist da los?

Erst Mitte Januar brachte WhatsApp ein Mega-Update und schaltete mehrere neue Funktionen frei. Darunter befindet sich auch der sogenannte Urlaubsmodus. Was es damit auf sich hat, erklären wir hier. Und während einige Nutzer des beliebten Messengers immer noch auf ein Update der App warten, bringt WhatsApp bereits die nächste Funktion in den Umlauf. Sie sorgt dafür, dass man plötzlich nicht mehr erreichbar ist. Und das ist auch gut so.

Neue Funktion bei WhatsApp ist ein Blocker

Wer WhatsApp nutzt, schreibt Nachrichten, verschickt Bilder oder Sprachnachrichten. Auch für Videochats mit Verwandten wird der Messenger oft benutzt. Doch es geht auch ohne Video – ein Sprachanruf. Was in Zeiten vor dem Smartphone völlig normal war, ist heute eher Nebensache. Dennoch hat WhatsApp diese Funktion integriert. Man kann also alle Kontakte statt über die Telefon-App einfach auch über WhatsApp anrufen. Das klappt meist zuverlässig und in einer überraschend guten Qualität. Nun drehen die Macher des Messengers aber an ein paar Stellschrauben und geben Nutzern eine Option, die viele lieben werden.

-> WhatsApp greift Telegram an: „Nutzt andere Messenger, aber nicht diesen“

Wie der stets gut informierte und auf WhatsApp spezialisierte Blog Wabetainfo herausgefunden hat, ermöglicht die neue Funktion Nutzern, Anrufe von unbekannten Telefonnummern stumm zu schalten. Zwar werden diese Anrufe weiterhin in der Anrufliste und im Benachrichtigungszentrum angezeigt. Aktiviert man diese Option aber in den Einstellungen, werden Anrufe von Fremden stumm geschaltet.

Das sind die Hintergründe

Noch ist dieses Feature in der Entwicklung und wird derzeit in einem Pilotprojekt an ersten Nutzern getestet. Bis es für alle Nutzer verfügbar ist, könnte noch der eine oder andere Liter Wasser den Rhein hinunterfließen. Doch warum arbeitet WhatsApp an so einer Funktion? Einerseits will man Nutzern die Möglichkeit geben, dass neben Anrufen von Mama, Freunden und anderen Kontakten bei WhatsApp auch noch Anrufe von Fremden die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Andererseits möchte man Spam-Anrufe eindämmen und Nutzer davor schützen. Eine einfache Funktion mit großer Wirkung also.