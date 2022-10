WhatsApp löst großes Problem – neue Funktion kündigt sich an

Mitte August 2022 kündigte WhatsApp drei neue Funktionen an. Eine dieser Funktionen sollte ein großes Sicherheitsproblem lösen. Doch dazu, wann das Feature ausgerollt werden wird, schwieg sich das zu Facebook respektive Meta gehörende Unternehmen aus. Nun deuten neue Meldungen auf einen vergleichsweise nahen Zeitpunkt hin und offenbaren den Funktionsumfang.

Screenshot-Blockierung für Nachrichten zur Einmalansicht

Nach Informationen des Portals WABetaInfo wird die Screenshot-Sperrung für Nachrichten zur Einmalansicht gegenwärtigen einigen Beta-Nutzern ausgespielt. Insbesondere Anwender, die ihre Anwendungen bereits auf die Version 2.22.22.3 aktualisierten, scheinen zu partizipieren.

Die Funktion selbst wirkt auf den ersten Blick zwar simpel, doch der Schein trügt. So mussten sich die Verantwortlichen bei WhatsApp mehrere ausgeklügelte Mechanismen ausdenken, um einerseits die Erstellung von Screenshots und andererseits Aufnahmen des Bildschirms zu verhindern. Zunächst einmal scheint WhatsApp Nachrichten zur Einmalansicht künftig auf dem üblichen Weg über das Android-Betriebssystem zu blockieren. Wer versucht, eine Aufnahme zu erstellen, erhält schlicht eine Blockiert-Meldung. Doch auch mit speziellen Tools von Drittanbietern wird es in Zukunft nicht möglich sein, die Sicherheitsvorkehrungen auszutricksen. In solchen Fällen speichern entsprechende Anwendungen lediglich einen schwarzen Bildschirm – und das gilt auch für Videos.

WhatsApps Screenshot-Blockierung

Achtung: Auch nachdem WhatsApp das neue Sicherheitsfeature ausrollt, solltest du dir dennoch Gedanken darüber machen, welche Bilder und Videos du auf eine Reise in das weltweite Datennetz entsendest. Denn es besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass der Empfänger die Einmalansicht mittels eines externen Geräts, wie einer Kamera oder eines zweiten Smartphones, dokumentiert und für die Nachwelt verewigt.

Ausschließlich bei Nachrichten zur Einmalansicht

Die Screenshot-Blockierung findet nur bei Nachrichten zur Einmalansicht Anwendung. „Normale“ WhatsApp-Nachrichten werden sich derweil auch künftig mittels eines Screenshots speichern lassen. Solltest du nicht wissen, wie du einen Screenshot auf einem Android-Handy, einem Apple iPhone, einem Windows-Rechner oder einem Mac erstellt, erfährst du dies in unserem übersichtlichen Ratgeber: