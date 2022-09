WhatsApp kopiert diese Zoom-Funktion und löst nerviges Problem

Nicht nur Schnickschnack, wie neue Emojis, halten bei WhatsApp Einzug. Auch praktische Features und Sicherheitsfunktionen sind regelmäßig Gegenstand der Updates. Wie auch jenes, das Meta-Chef Mark Zuckerberg jüngst persönlich verkündete. Die neuen Funktionen betreffen in erster Linie Gruppen.

Gruppenanrufe bei WhatsApp: In Zukunft noch einfacher

Bist du in einer Gruppe und willst alle Menschen auf einmal per Sprach- oder Videoanruf anrufen, ist das kein Hexenwerk. Du gehst einfach in die Gruppe und klickst auf das Hörer-Symbol, fertig. Danach klingelt der Messenger sämtliche Personen in der Gruppe an. Andere Tools für Gruppenanrufe, wie Zoom, Skype und Co., sind WhatsApp allerdings dahin gehend einige Schritte voraus.

Das will Zuckerberg ändern. Wie man auf Facebook liest, soll WhatsApp in wenigen Tagen die neue Funktion „Call Links“ erhalten. Was steckt dahinter? Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Möglichkeit, einen Link respektive Einladung zu einem Gruppen-Call an weitere Personen zu verschicken. So können auch externe Personen an einem Gruppenanruf teilnehmen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man nicht permanent in vielen WhatsApp-Gruppen präsent sein will und löst damit für diejenigen ein nerviges Problem.

Laut den Erläuterungen Zuckerbergs kann jeder, der den Link besitzt, dem Anruf beitreten, indem er einfach auf den Link klickt. Dabei ist es egal, ob das Gespräch noch nicht begonnen hat oder schon mittendrin ist. Dieses Prinzip kennt man bereits von anderen Anbietern, unter anderem Zoom. Der Haken: Nur WhatsApp-Nutzer können den Link bekommen und gebrauchen. Laut GSMArena muss der Account außerdem aktiv sein. Ein Einmal-Zugang zum Messenger, um den Link nutzen zu können, ist ausgeschlossen.

Fokus auf Sicherheitsfunktionen

Neben dem Call Link legt Zuckerberg den Fokus darüber hinaus auf mehr Sicherheit für Nutzer. Wie es in dem Statement heißt, will man verschlüsselte Videoanrufe testen. Hier geht es konkret um Anrufe, bei denen bis zu 32 Menschen teilnehmen. Nähere Details nannte der Meta-Chef nicht. Wann die Tests losgehen, bleibt ebenfalls unklar – man spricht hier lediglich von „bald“.

Zuletzt hatte WhatsApp die Funktion eingeführt, bei Gruppenanrufen spezifische Personen stumm zu schalten. Dazu ist bis dato aber nur der Gruppen-Admin berechtigt.