Wer hätte das gedacht? Samsung drosselte Leistung weiterer Geräte

Neulich gelangte an die Öffentlichkeit, dass Samsung viele seiner Geräte drosselt. Das heißt, die Leistung wird bewusst gemindert. Obwohl der Hersteller eine plausible Erklärung liefern wollte, hat es für ihn nun drastische Konsequenzen. Und wie sich jetzt herausstellt, sind weitere Geräte von dem Eklat betroffen.

Samsung drosselt Leistung – weitere Geräte betroffen

Viel Geld für ein Smartphone ausgegeben und plötzlich erscheint die Leistung deutlich langsamer. Das ist kein Zufall, zumindest im Falle von Samsung. Denn wie der südkoreanische Konzern mittlerweile zugab, hat man die Leistung von Spitzen-Handys wie etwa dem Galaxy S21 oder auch Galaxy S22 gedrosselt.

Nun deckt das Magazin Android Police auf, dass Samsung neben den bereits genannten Smartphones die Leistung weiterer Geräte gedeckelt haben soll. Demzufolge sind auch die brandneuen Galaxy Tab 8-Modelle von der Leistungsdrossel betroffen. Das Verfahren ist hier gleich wie bei den Galaxy-Smartphones: Je nach App entscheidet das Tablet, wie viel Leistung bei der Nutzung bestimmter Apps zur Verfügung gestellt wird. Die Erkennung erfolgt über den „Game Optimizing Service“. Ist dieser aktiviert, soll er eigentlich dabei helfen, die Performance des Smartphones oder Tablets zu steigern. Das Problem: Bei Benchmark-Apps, die explizit die Leistung von Geräten ermitteln, greift die Drossel nicht.

Weitreichende Konsequenzen für Samsung

Das Verhalten Samsungs und die Tatsache, dass weitere Geräte manipuliert sind, hat nun Konsequenzen für den Hersteller. Die Benchmark-App Geekbench hat die Galaxy Tab 8-Tablets von Samsung aus seinen Listen entfernt. Denn dadurch, dass die Geräte ihre volle Performance nur in Benchmark-Apps entfalten, entsteht ein verzerrtes Bild über die tatsächliche Leistung der Galaxy-Handys und -Tablets.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Darüber hinaus läuft eine Sammelklage gegen den Hersteller im Heimatland Südkorea. Die Klage sieht eine Entschädigung für jeden betroffenen Nutzer in Höhe von umgerechnet 220 Euro vor. Der Hersteller selbst kündigte ein Update an, wodurch Kunden in Zukunft selbst entscheiden können, ob die Drossel aktiv ist oder nicht. Man argumentiert damit, dass das Smartphone oder auch Tablet ohne die Leistungsdrossel überhitzt oder der Akku sich schnell entleert.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Samsung ist nicht der einzige Hersteller, der die Performance seiner Smartphones drosselte. Auch OnePlus sowie Apple lösten mit derartigen Praktiken Skandale aus.