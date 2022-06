Weltmacht Google? Diese Karte zeigt die erschreckende Wahrheit

Google bietet seinen Nutzern unfassbar viele Dienste an. Und fast alle sind kostenlos. Längst haben sich Gmail, YouTube oder Google Maps etabliert. Millionen Menschen nutzen die Apps täglich auf ihren Handys und Computern. Auch Google Chrome ist unfassbar beliebt. Zwar gibt es mit Firefox, Microsoft Edge oder Safari Alternativen. Für die meisten ist am Browser des US-Konzerns aber kein Vorbeikommen. Eine Karte zeigt jetzt, wie viel Macht der US-Konzern hat.

Ohne Google, ohne mich!

In der Dokumentation aus dem Jahr 2008 „Die Welt ist eine Google“ fragten sich die Filmemacher Michael Grotenhoff und Dagmar Hovestädt bereits, ob mit Google eine gewaltige Krake heranwächst, deren viele Fangarme unkontrolliert in alle Lebensbereiche eindringen. Heute, fast 15 Jahre später, lässt sich sagen: Ja, der weltumspannende Konzern hat es mit seinen unzähligen Anwendungen und sogar eigenen Betriebssystemen wie Android geschafft, in das Leben vieler Menschen einzudringen. Wie sehr, zeigt das Beispiel Huawei.

Nachdem die US-Amerikaner den chinesischen Handy-Hersteller auf die schwarze Liste gesetzt und Unternehmen wie Google die Zusammenarbeit mit Huawei verboten haben, ist die Handy-Sparte nahezu tot. Zwar baut Huawei weiterhin Top-Smartphones. Doch ohne YouTube, Google Maps und Co. will sie in Deutschland kaum noch jemand haben. Dabei war Huawei vor zweieinhalb sogar beliebter als Apple und rangierte hinter Samsung auf Platz 2 der beliebtesten Hersteller.

Trotz einer Wahl gibt es für die meisten keine

Doch nicht nur das Huawei-Beispiel zeigt, wie sehr wir von Google abhängig sind. Die folgende Karte belegt: Ohne Google geht es nicht. Oben zu sehen ist, wie die Browser-Nutzung im Jahr 2012 aussah. In Deutschland war Firefox noch der beliebteste Browser. In den USA dominierte der Internet Explorer. Heute, zehn Jahre später, ist Firefox von der Karte verschwunden. Den Browser gibt es zwar weiterhin. Doch kaum jemand nutzt ihn noch. Aus dem Internet Explorer wurde Microsoft Edge. Doch auch dieser schlanke und schnelle Browser hat gegen Chrome keine Chance.

Weltmacht Google: Wir haben zwar die Wahl, doch die meisten nutzen den Chrome-Browser

Es gibt zwei Ausnahmen, die sich dem Trend widersetzen. In Grönland etwa ist Apples Safari der beliebteste Browser. Und in Äquatorialguinea nutzen die meisten Menschen Microsoft Edge. Ansonsten haben die Filmemacher recht: Die Welt ist eine Google.