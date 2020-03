„Die Netze sind derzeit stabil und gravierende Beeinträchtigungen werden aktuell nicht erwartet. Die Anbieter sind auf eine Zunahme des Datenverkehrs gut vorbereitet“, sagt Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.

Die Netzbetreiber stehen der Herausforderung gegenüber, durch ungewöhnlich viel Homeoffice in Deutschland deutlich mehr Telefonate als üblicherweise abwickeln zu müssen – sowohl im Festnetz als auch per Handy. In den Abendstunden kommt dann eher überdurchschnittliches Videostreaming hinzu – zuletzt befeuert durch das neue Disney+. Auch Online-Gaming und große Downloads kommen deutlich häufiger vor.

Die Bundesnetzagentur steht in regelmäßigem Austausch mit der Telekommunikationsbranche. Die Unternehmen berichten der Bundesnetzagentur täglich über die Situation in den Netzen. Zur Bewältigung unerwarteter Überlastungen in den Netzen hat die Bundesnetzagentur jetzt einen Leitfaden mit Lösungen und Maßnahmen für ein zulässiges Verkehrsmanagement veröffentlicht.

Video-Dienste drosseln von sich aus

Sollte es wider Erwarten bei Anhalten der Corona-Krise zu einer Überlastsituation kommen, können die Netzbetreiber „im Einklang mit der Netzneutralitätsverordnung angemessene Maßnahmen“ ergreifen, heißt es. Das soll die Überlastung mindern. Das kann zum Beispiel die Reduzierung der Qualität einzelner Dienste beinhalten. Es gibt dazu jetzt einen Leitfaden mit Lösungen und Maßnahmen für ein zulässiges Verkehrsmanagement. Denn nicht alles, was möglich wäre, ist auch erlaubt.

In einem Punkt sind zahlreiche Anbieter von Inhalten schon vorgeprescht: Sie haben europaweit oder gar weltweit die Datenraten ihrer Dienste reduziert. Netflix, Youtube, Amazon und Facebook aber auch Disney+ haben auf Bitten der EU-Kommission ihre Streams angepasst. Im Schnitt geht es um Einsparungen von 25 Prozent. Das betrifft alle Nutzer aller Netzbetreiber.

Das dürfen die Internet-Anbieter – und das nicht

Aber auch die Netzbetreiber dürfen in ihren Netzen – also nur für ihre Kunden – Maßnahmen ergreifen, sollte es eng werden. So dürfen sie Telefondienste gegenüber anderen Diensten priorisieren. Auch andere hochperformante Dienste dürfen bevorzugt werden, heißt es – ohne diese näher zu definieren.

Wird es eng in einem Netz, dürfen die Netzbetreiber auch ganz offiziell einzelne Daten-Übertragungsarten drosseln. So könnte zum Beispiel das Videostreaming ganz allgemein eingeschränkt werden. Die Netzbetreiber dürfen hier keine bestimmten Anbieter drosseln, sondern nur die Übertragungsart an sich. Videokonferenzen wären eine andere Übertragungsart und würden nicht gedrosselt.

Jetzt weiterlesen Freunde und Familie virtuell treffen: Diese 4 kostenlosen Video-Tools helfen dir

Netzbetreiber dürfen deine Datenrate drosseln

Denkbar auch, dass beispielsweise Downloads von Spielen, die einen hohen Peak verursachen, eingeschränkt werden. Denn Maßnahmen, die sich auf die Internetzugangsdienste als Ganzes auswirken, sind erlaubt. Als Beispiele nennt die Behörde die Begrenzung der maximalen Datenübertragungsrate oder von sonstigen Qualitätsparametern. Denkbar ist auch ein Aussetzen von Zero Rating wie bei Stream On oder eine Begrenzung von Datenvolumen.

Abschließend weist die Bundesnetzagentur noch darauf hin, das insbesondere Probleme, die beim Home-Office auftreten, nicht zwangsläufig auf die Netze zurückzuführen sind. So seien nicht in allen Unternehmen die Kapazitäten für ein Arbeiten im Home Office bereits so dimensioniert, dass sie für ein gesamtes Unternehmen ausreichen. Der Flaschenhals liegt hier dann beim Übergang vom Internet ins Firmennetz. Es könne zudem sein, dass einzelne Internetzugänge nicht über ausreichende Up- oder Downloadgeschwindigkeiten verfügen.