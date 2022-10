Corona-Welle im Winter: So unterstützt dich die CovPass-App jetzt

Die Pandemie ist seit Anfang des Jahres immer mehr in den Hintergrund gerückt. In den Nachrichten hört man nur noch vereinzelt Meldungen und neue Maßnahmen bekommen viele Menschen nur noch am Rande mit. Doch mit Einsetzen der kalten Jahreszeit kommen erneut auch Sorgen rund um neue Covid-Infektionen zurück. Die Corona-Warn-App und die App CovPass sind somit weiterhin nützlich – und punkten somit mit neuen, praktischen Informationen.

CovPass: Update bringt nützliche Informationen auf dein Handy

Hast du es mitbekommen? Seit dem 1. Oktober gelten neue Covid-Regeln, die vor allem eine neue Maskenpflicht bemühen. Mit Blick in die Corona-Warn-App oder auch in der App CovPass wirst du fündig, denn dank eines Updates zeigen dir die Apps an, was du beachten musst.

Bekam die Corona-Warn-App die Aktualisierung schon Ende September, zieht CovPass jetzt nach. Welche Maskenpflicht wo und wann gilt, ist in der App jetzt übersichtlich dargestellt. Die Regeln zeigt dir CovPass direkt auf dem Homescreen an. Das ist teilweise auch von deinen eingescannten Zertifikaten abhängig, ob du eine Maske tragen musst oder nicht.

Die Maskenpflicht umfasst seit Anfang Oktober und bis zum 7. April 2023 generell folgende Regeln:

FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Personenfernverkehr

Testnachweispflicht und FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

Patienten und Besucher in Arztpraxen, Dialyseeinrichtungen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens müssen ebenfalls eine FFP2-Maske tragen

So bekommst du die richtigen Informationen

Damit du die richtigen Informationen für deine Stadt oder deine Region bekommst, musst du CovPass deinen Standort respektive dein Bundesland mitteilen. Die Informationen über die neuesten Corona-Regeln bekommst du bei CovPass mit dem Update auf die Version 1.34. Die Aktualisierung steht sowohl für Android-Smartphones als auch iOS zur Verfügung.

Nutzt die Corona-Warn-App, benötigst du Version 2.27 der App, um dir die Maskenpflichten der verschiedenen Bundesländer anzeigen lassen zu können. Auch hier erfolgt die Anzeige der neuen Regeln direkt auf dem Homescreen der App.