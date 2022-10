Post kommt nicht: Darum bekommst du keine Briefe mehr

Briefe sind nach wie vor wichtig in der Kommunikation zwischen Firmen und ihren Kunden, aber auch zwischen Privatleuten. Vermieter informieren ihre Mieter über die Nebenkosten, Gas– und Stromanbieter über steigende Kosten. Nicht zuletzt werden viele offizielle Schreiben von Behörden, Anwälten und Notaren auf dem Postweg verschickt – oftmals mit einer Frist. Ärgerlich, wenn diese Frist verstreicht, weil der Brief den Empfänger gar nicht oder erst verspätet erreicht hat.

Post: Jetzt schon mehr Beschwerden als 2021

Das passiert in Deutschland in letzter Zeit öfter, wie mehrere Medien derzeit übereinstimmend berichten. Die zuständige Bundesnetzagentur in Bonn verzeichnet in diesem Jahr bisher 20.421 Beschwerden über die Deutsche Post und nicht rechtzeitig zugestellte Briefe. Davon waren knapp 11.500 Beschwerden im 3. Quartal – noch ohne den September ausgezählt zu haben. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 waren es 15.118 Beschwerden.

Der rbb berichtet in Berlin über Anwohner, die seit zweieinhalb Wochen keine Briefe mehr bekommen haben, die Bild-Zeitung spricht gar von sechs Wochen und Problemen in allen Bezirken der Hauptstadt. Auch in Bayern und Baden-Württemberg gebe es Probleme.

Die Deutsche Post räumt die Probleme ein. Gegenüber dem rbb habe ein Sprecher mitgeteilt, die Unregelmäßigkeiten lägen an der Corona-Infektionswelle sowie der Urlaubszeit. In „einzelnen Bezirken“ könne es daher zu Unregelmäßigkeiten kommen. Zwar seien Touren auf andere Kollegen umverteilt worden, doch wenn die tägliche Höchstarbeitszeit erreicht sei, müssen die Zusteller ihre Touren abbrechen. Die verbleibenden Haushalte könnten dann erst an den Folgetagen beliefert werden.

Briefe nur noch alle zwei Tage in der Zustellung

Gegenüber der Bild teilte die Post mit, in manchen Gebieten in Deutschland ein Corona-Notfallkonzept eingeführt zu haben. Hier erfolge die Zustellung von Briefen in die Haushalte nur jeden zweiten Werktag. Eigentlich ist die Post verpflichtet, eine gesetzlich geforderte Grundversorgung im Rahmen einer werktäglichen Zustellung sicherzustellen.

