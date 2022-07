Wacken 2022 live: So siehst du das große Metal-Festival, ohne dort zu sein

Nach zwei Jahren Wartezeit ist es wieder so weit und die Herzen von Musikfans schlagen höher: Festivals finden wieder statt. Darunter auch eines der bekanntesten Heavy Metal-Festivals, Wacken. Schon bald starten die Ausnahmetage, Tickets gibt es keine mehr. Doch live mit dabei sein kannst du trotzdem.

Wacken 2022 live: So bist du dabei, ohne vor Ort zu sein

Um Metal-Legenden und deine Lieblingsband trotz fehlendem Ticket live auf der Bühne sehen zu können, musst du noch nicht einmal verreisen. Du kannst Wacken 2022 bequem von deinem Wohnzimmer, Balkon oder sogar aus deinem Urlaub heraus streamen, denn die Telekom wird das Metal-Festival komplett vom 4. bis 6. August übertragen. Auch den Zusatztag am Mittwoch, den „Wacken Wednesday“, lässt die Telekom nicht aus und übertragt das Programm ins Netz.

Der Livestream findet sich nur im Angebot der Telekom. Das Bonner Unternehmen bietet die Übertragung sowohl bei Magenta TV an als auch bei MagentaMusik. Letzteres ist kostenlos. Dazu musst du lediglich die gleichnamige Webseite besuchen und findest dort nicht nur den Wacken-Stream, sondern auch allerhand weitere Infos rund um das Festival.

Drei Tage Headbangen: Das ist das Line-up des Metal-Festivals

Einst startete es als ein kleineres Festival für Metalheads mit rund 800 Zuschauern. Mit den Jahren mauserte sich Wacken im gleichnamigen Ort in Norddeutschland zum größten Fest seiner Art – mit 75.000 Besuchern. Kein Wunder, dass das Line-up die Creme de la Creme beherbergt und sich allerlei Legenden in Wacken blicken lassen.

2022 sind unter anderem Limp Bizkit, Rose Tattoo, Judas Priest, Thundermother oder auch Lordi mit von der Partie. Legenden wie Slipknot und Powerwolf runden das Line-up einmal mehr ab. Die Bands spielen insgesamt auf fünf Bühnen, von denen keine bei der Live-Übertragung der Telekom ausgelassen wird. Ein Stream deckt die Harder und Faster-Bühne ab. In einem weiteren gibts die Highlights der Louder, Wet und Headbangers-Bühne zu sehen. Das genaue Programm will die Telekom in den kommenden Tagen bekannt geben.

Am Zusatztag „Wacken Wednesday“ haben sich die Festivalorganisatoren etwas Besonderes überlegt: Im Programm vorgesehen sind das Metal-Oper-Projekt Avantasia, Epica aus den Niederlanden sowie die Power-Metal-Gruppe Gloryhammer.