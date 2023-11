VW stellt Produktion ein: Das E-Auto fordert weitere Opfer

Mitte Juli dieses Jahres berichteten wir bereits darüber, dass VW offenbar schwer angeschlagen ist. So soll die Nachfrage bei E-Auto-Käufern teils auf null gefallen sein. Händler seien schockiert darüber und sehen eine fatale Entwicklung. Das hat offenbar auch Konsequenzen bei VW. Der Konzern stoppte wohl einen beachtlichen Teil seiner gesamten E-Auto-Produktion. Und während die E-Auto-Verkäufe auch im September unterirdisch waren und Benziner und Diesel florieren, wurde jetzt bekannt, dass Volkswagen einen Schlussstrich zieht.

VW nimmt die Ausfahrt

Volkswagen will bis 2033 in Europa keine Verbrenner mehr produzieren. Wie hochrangige Manager der Financial Times berichten, sollen bis zu diesem Datum Produktionen und Bänder in Fabriken für E-Autos umgestellt werden. Momentan befindet sich VW in einem Übergang ins elektrische Zeitalter. Und das fordert Opfer. So ist der VW Golf bereits Geschichte – zumindest in der Verbrennerversion. Und nun wurde bekannt, dass die Wolfsburger sich von einer weiteren Ikone trennen.

So soll 2030 auch Schluss für den VW Polo sein. Wobei hier ebenfalls nicht auszuschließen ist, dass Volkswagen nur die Verbrenner in die Box fährt und ein E-Auto unter der Marke „Polo“ auf die Strecke bringt. Noch wird der Polo in einem Werk in Spanien produziert. Doch wie die Financial Times berichtet, soll dort künftig ein E-Kleinwagen in Serie gehen, dessen Preis bei 20.000 Euro liegen soll. Ob dieses kompakte E-Auto von VW dann ID.1 oder E-Polo heißen wird, steht derzeit aber noch nicht fest.

E-Autos für Europa, Verbrenner für die Welt

Während VW sich in Deutschland, Europa und auch China aufs E-Auto konzentriert, wissen Hersteller wie Toyota, dass ein großer Teil der Welt auch noch viele Jahre nach dem in der EU beschlossenen Verbrenner-Aus mit Diesel und Benziner fahren wird. Auch hierzulande werden bereits zugelassene Verbrenner nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes über das Jahr 2035 hinaus weiterfahren dürfen. Und womöglich erleben diese dann aufgrund von E-Fuels einen zweiten Frühling.