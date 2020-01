Die Ankündigung des neuen Senders kam im September vergangenen Jahres ziemlich überraschend, am 1. Dezember 2019 ist der Sender gestartet: Vox Up bietet einen Mix aus Free-TV-Premieren, Eigenproduktionen und beliebten Vox-Inhalten. Und das ganze kostenlos, weil werbefinanziert.

Vox Up: Eigenproduktionen und bekannte Formate

Der Sender zeigt populärer Vox-Formate wie „Das perfekte Dinner“ oder „Shopping Queen“. Außerdem hochwertige US-Fictionserien und Kultserien wie „Ally McBeal“. Die Zielgruppe sind Erwachsene von 14 bis 59 Jahren, insbesondere Frauen ab 30. Zum Sendestart hat der Kanal „Ally McBeal“ zurück geholt. Die Serie wurde von Anfang an wiederholt, immer sonntags werden drei Folgen am Stück gezeigt. Auch für die Vox-Eigenproduktionen ist eine Reise in die Vergangenheit möglich: Viele alte Ausgaben werden hier erneut zu sehen sein.

Montags gibt es drei Folgen von „Rizzoli & Isles“ (ab Staffel 1) zu sehen. „Law & Order: Special Victims Unit“ (ab Staffel 2, Folge 7) gibt es dienstags, donnerstags ist „Chicago Fire“ (ab Staffel 3) dran. Mittwoch ist Doku-Zeit: Von „Mein Traumhaus am Meer“ hat Vox Up Free-TV-Premieren im Archiv. Am Freitagabend zeigt VOXup Shows wie „Grill den Henssler“ und „Die Höhle der Löwen“ – ebenfalls aus vergangenen Zeiten.

„Es ist die richtige Zeit für einen neuen Fernsehsender.“ Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken, RTL Deutschland

So empfängst du Vox Up

Senderchef ist Oliver Schablitzki, der bereits Nitro und RTL Plus verantwortet. VoxUp wird über Astra (Satellit) verbreitet. Dort sendet der Kanal unverschlüsselt via Astra 1L auf 19,2 Grad Ost unter der Frequenz 12,226 GHz horizontal (Symbolrate: 27500, FEC: 3/4). Bisher hat RTL die Kapazität dort genutzt, um die Schweiz-Ableger von RTL und Vox zu verbreiten – diese wurden eingestellt.

Im Kabel ist VoxUp bei Vodafone Kabel Deutschland und Unitymedia zu sehen. Entgegen ursprünglich kursierenden Informationen handelt es sich dabei nur um eine SD-Version. Und auch Magenta TV wird den Sender aufnehmen. Hier wird es demnach auch eine HD-Version geben. In kleineren Kabelnetzen – und dazu gehört auch die Marke PŸUR von Tele Columbus – ist der Sender noch nicht zu finden.

Lange Zeit gab es keine Informationen zur Verbreitung über TV-Streaming-Plattformen wie Zattoo oder waipu.tv. Das hat sich aber jetzt geändert: Zattoo hat VoxUp in das Angebot aufgenommen. Nutzer des Ultimate-Abos bekommen VoxUp auch in HD per Stream zu sehen.

Mit einem Start über DVB-T2 (freenet TV) ist nicht zu rechnen. Dennoch hatte VoxUp zum Sendestart schon eine technische Reichweite von 90 Prozent.

Umschalten bei Werbung? Obacht!

Interessant ist übrigens auch das Vermarktungsmodell des Senders. Denn es wird eng an Vox gekoppelt. Die Werbeinseln eines linearen Senders werden konsequent mit einem weiteren linearen Sender gekoppelt. Die Folge: Bei Vox und VoxUp laufen zeitgleich dieselben Werbespots.