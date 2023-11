Vorsicht, wenn diese Nummer auf deinem Handy-Display steht

Telefon-Spam ist nervig und ein großes Problem: Gewinnspiele, Versicherungen und Lotto-Verträge werden dir per Telefon angedreht. Oftmals mit zwielichtigen Methoden. Nachdem in den vergangenen Monaten vor allem Hamburg und Berlin und somit zwei deutsche Städte unter den Top-Spammern waren, hat nun unerwartet ein ganz anderes Land die Spitze der Nerv-Charts erklommen. Möglicherweise will man den Überraschungseffekt ausnutzen, wenn eine Nummer mit +44 beginnend auf dem Display erscheint. Schon im vergangenen Monat war eine solche Nummer, deren Ursprung Großbritannien ist, aufgetaucht. Doch während die +447754954197 nach nur einem Monat wieder in der Versenkung verschwunden ist, hat die Nummer +447518494730 die einsame Spitze der Spam-Chats erklommen. Die Spam-Charts erstellt die Seite clever-dialer.de monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer melden kannst, die aber andererseits auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt abblockt.

Neue Masche: Betrüger ködern angebliche Gewinnspiel-Verlierer

Im vergangenen Monat waren Gewinnspiele das Nonplusultra unter den Betrugsmaschen. So auch bei der britischen Nummer, bei der Angerufenen sogar gesagt worden sei, die Polizei würde mit den Anrufern zusammenarbeiten. Man würde auch erst aufhören, anzurufen, wenn man mit den Spammern kooperiere, schildert ein Betroffener. Dreist. Selbst Betroffene, die bei Gewinnspielen vermeintlich leer ausgegangen sind, haben eine Entschädigung gewonnen, behaupten Anrufer mit der Nummer 015213585070. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, und das ist es natürlich auch.

Denn wie so oft sind die Daten unschuldiger Bürger das eigentliche Ziel von Trickbetrügern gewesen. Besonders begehrt waren dabei die IBAN-Nummern der Angerufenen (08914367021). Doch immer mehr Menschen sind inzwischen sensibilisiert, mahnen zur Vorsicht und setzen sich zur Wehr (015258439788). 67 Prozent der getätigten Abzock-Anrufe wurden vom Festnetz aus getätigt, während 33 Prozent der Gauner die mobile Variante bevorzugten.

Telefon-Spam oftmals von Handynummern

Im vergangenen Monat war die Nummer 030407074406 an der Spitze der Spam-Chats. Das Callcenter hat nun offenbar eine weitere Nummer geschaltet und nutzt zusätzlich die 0304070477408. Ob es auch hier um eine angebliche Energieberatung geht, ist allerdings nicht übermittelt. Weitere Belästigungen berichten Nutzer der App von den Rufnummern 015258437551, 015258439788, 015510318363, 030407074406, 015258437772 und 071192537929.