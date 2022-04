WhatsApp: Vorsicht vor dieser Milka Schokolade - auch der Hersteller warnt

Kaum steht die nächste Feierlichkeit an, treten Trickbetrüger auf den Plan. Dieses Mal machen sie sich Ostern zu eigen und wollen dich mit Süßigkeiten ködern – und das ausgerechnet im Namen von Milka. Der Schokoladenproduzent Mondelez warnt nun höchstpersönlich davor.

Milka Schokolade gewinnen – so gehts nicht

Immer wieder missbrauchen Kriminelle WhatsApp als Plattform und dessen enorme Reichweite. Nun vor Ostern musst du besonders wachsam sein, wenn du eine Nachricht bekommst, in der es Schokolade von Milka zu gewinnen gibt. Die süße Verführung lässt dich in diesem Fall nicht mehr aus ihren klebrigen Fingern entwischen. Denn hinter dem Kettenbrief steckt wie üblich die Masche, deine Daten abzugreifen. Wie du seriös dein Schokoladen-Osternest online bestellen kannst, haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Wie die Webseite Mimikama berichtet, kann hinter dem als kostenlos beworbenen Osterkorb entweder eine Abofalle mit folglich hohen Kosten oder möglicherweise ein Trojaner stecken. Der Kettenbrief beinhaltet die klassischen Elemente, wie den Link, der dich auf die manipulierte Webseite weiterleitet. Im aktuellen Fall sollte dir gleich die URL-Endung auffallen, die .ru lautet. Ein Indiz, das darauf hindeutet, dass es sich um einen Betrug handelt. Klickst du doch auf die URL und landest auf der entsprechenden Webseite, warten nicht nur viele Fragen auf dich. Letztlich sollst du die Nachricht an mindestens 20 Kontakte weiterleiten – so verbreitet sich der Betrug wie ein Schnellballsystem von selbst.

Im Test von Mimikama versuchte man die Tester, in Abofallen zu locken und dazu zu bringen, eine vorgebliche Reinigungs-Aktualisierung fürs Smartphone herunterzuladen.

Milka warnt vor gefälschten Gewinnspielen

Mondelez, der Hersteller hinter Milka, warnt explizit vor diesem Gewinnspiel auf seiner Webseite. Man stellt klar, dass man mit dem WhatsApp-Gewinnspiel nicht in Verbindung steht. Kunden sollen darauf achten, dass von Milka angebotene Gewinnspiele immer Teilnahmebedingungen enthalten. Ein eindeutiger Hinweis darauf, wie du Betrüger enttarnen kannst.

Darüber hinaus verbreitet das Unternehmen seine Gewinnspiele ausschließlich über die eigenen Webseiten sowie über seine Social Media-Kanäle.