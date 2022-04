Osternest online bestellen: So machst du deinen Lieben eine süße Osterüberraschung

Nach zwei Jahren, in denen das Osterfest gar nicht oder nur auf Distanz gefeiert werden konnte, können Familien 2022 wieder zusammenkommen. Dennoch haben uns die Pandemiejahre einiges gelehrt – etwa, wie man die Ostermesse streamen kann oder wie man per Handy seinen Lieben ein frohes Osterfest wünschen kann. Bist du spät dran, möchtest es bequem haben oder jemandem aus der Ferne eine Freude zu Ostern machen, kannst du Osternester und andere Überraschungen auch online bestellen. Nicht nur bei Amazon kannst du die süßen Leckereien ergattern. Wir haben ein paar Ideen für dich zusammengestellt.

Lebkuchen Schmidt: Osternest aus Nürnberg

Wer kennt sie nicht: Lebkuchen aus Nürnberg. Doch wer nun denkt, Lebkuchenhersteller können nur dieses eine Weihnachtsgebäck, der irrt. Lebkuchen Schmidt bietet neben der süßen Köstlichkeit auch Schokolade, Gebäck und sogar herzhaftes Essen aus Franken an. Und der Süßwarenproduzent hat speziell für Ostern passende Angebote im Sortiment. Im Online-Shop finden sich verschiedene Osternester, die du schon gefüllt zu dir nach Hause bringen lassen kannst.

Du kannst aus vier verschiedenen Variationen auswählen, wobei sich zwei Osternester speziell an Erwachsene beziehungsweise Kinder richten. Ist das Körbchen für Kinder unter anderem mit Pluschhäschen bestückt, weichen die kuscheligen Zeitgenossen im erwachsenen Osterkorb Eierlikör. Je nach Größe und Vielfalt liegt der Preis zwischen 8,50 und 15,90 Euro. Ist dir ein ganzes Nest zu viel, kannst du auch zwischen einzelnen Pralinen, Osterhasen aus Schokolade oder Gebäck auswählen.

Gut zu wissen für Allergiker: Lebkuchen Schmidt führt auf seiner Homepage die Zutatenliste auf, sodass du einen guten Überblick über die Inhaltsstoffe bekommst. Die Lieferzeit liegt laut Online-Shop zwischen 3 und 5 Werktagen; ab einem Wert von 40 Euro sparst du dir sogar die Versandkosten.

Nobis Printen aus Aachen: das etwas andere Osterkörbchen

Was dem Nürnberger sein Lebkuchen ist, ist die Printe für Aachen. Bekannt ist das teilweise harte Gebäck über die Region hinaus, sodass sich die Bäckerei auch für Ostern gewappnet hat. Im hauseigenen Online-Shop sind zwar keine klassischen Osternester aufgelistet, dafür aber Osterdosen, in denen sich jede Menge Leckereien verstecken.

Nobis Printen bietet diverse österliche Geschenkdosen mit Printen verschiedenster Geschmäcker an, aber auch die große Kaiser-Karl-Geschenkdose. Ähnlich wie bei Lebkuchen Schmidt richtet sich dieser Osterkorb mit Verpoorten-Eierlikör eher an Erwachsene als Kinder. Wer keine Osterdose bestellen will, kann sich alternativ auch für Printen in Hasen- oder Osterei-Form entscheiden. Die Preise für die Osterdosen beginnen bei knapp 9 Euro und enden bei rund 24 Euro. Die Versandzeit liegt laut Nobis Printen zwischen 2 und 4 Werktagen.

Gefüllte Osternester vom Versandhaus Jungborn

Im Vergleich zu anderen Anbietern bietet Jungborn als Versandhaus wenig verwunderlich die größte Auswahl. Neben gefüllten Osterkörbchen kannst du auch allerhand Süßigkeiten, Feinschmecker-Körbe und Ähnliches erwerben. Auch die Auswahl zwischen den Osternestern ist groß – du hast die Qual der Wahl.

Für Kinder gibt es Editionen mit Plüschhasen oder Plüschtaschen, für Geschwisterkinder das Osternest-Duo und für Erwachsene Osterkörbe mit Sekt und Marmelade. Hauptbestandteil und „Füllmaterial“ der feil gebotenen Osternester sind und bleiben jedoch Schokolade und Gummibärchen.

Preislich ist für jeden Geldbeutel etwas dabei: Kleine Ausführungen sind bereits für knapp 5 Euro zu kriegen, die ausstaffierten Osternester liegen bei durchschnittlich 15 Euro. Obendrauf kommen noch Versandkosten. Apropos Versand: Jungborn bearbeitet deine Bestellung zwischen 4 und 6 Werktagen – allerdings kann aufgrund der hohen Nachfrage schon jetzt mit der doppelten Lieferzeit gerechnet werden.

Osterkorb online selbst befüllen – und schicken lassen

Vorgefertigte Osternester sind nichts für dich? Dann stell dir dein eigenes Osterkörbchen ganz einfach zusammen. Der Online-Shop Osternest.Shop bietet diesen Service an, der simpel vonstattengeht. Du suchst dir ein Osternest aus sowie Süßigkeiten und Geschenke, die Mitarbeiter packen dein Osternest und schicken es zu dir nach Hause. Die Kosten kannst du selbst kontrollieren, indem du mehr oder weniger Produkte hinzufügst.

Alternativ kannst du dir auch einen Überraschungskorb von Osternest.Shop zusammenstellen lassen. Du legst dein Budget fest und kannst beispielsweise auswählen, ob du bestimmte Marken – wie Haribo, Niederegger oder Lindt – in deinem Korb haben möchtest. Die Mitarbeiter stellen den Korb danach zusammen. Daneben kannst du auch direkt Osternester nach spezifischen Süßwarenherstellern auswählen oder den Osterkorb für bestimmte Personen – zum Beispiel für Kollegen – füllen lassen.

