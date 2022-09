Vodafone startet SuperWLAN – das steckt hinter der Kostenlos-Option

Schon zur Anga Com im Frühling ließ Vodafone durchblicken, dass man ein neues Produkt Namens SuperWLAN plane. Vodafone bestätigte das zwar, wollte aber keine Details zum Produkt machen. Jetzt aber startet SuperWLAN. Dabei handelt es sich vorrangig um eine Tarifoption für deinen WLAN-Router von Vodafone, die dir besseres WLAN bieten soll.

Eine interne Analyse mehrerer hundert Kundenanrufe auf der Vodafone-Servicehotline habe gezeigt: Eine schlechte Internet-Performance Zuhause hängt in mehr als der Hälfte aller Fälle mit Problemen im heimischen WLAN zusammen. Um die Kunden hier besser zu unterstützen und hier für mehr Stabilität zu sorgen, startet Vodafone jetzt SuperWLAN. SuperWLAN ist ein Dienst, der die WLAN-Anbindung aller Endgeräte optimieren soll und dem Kundenservice die Möglichkeit gibt, „die WLAN-Probleme effizient zu lösen“, wie es von Vodafone heißt.

Vodafone will dein WLAN optimieren

Wenn das Internet zu Hause nicht funktioniert, ist für den Kunden oftmals der Provider der Schuldige. Tatsächlich – und das zieht sich durch alle Router-Hersteller und alle Internetprovider – ist es oft das Heimnetzwerk, das Probleme macht. Über die Hälfte der Anliegen hat ihre Ursache im heimischen WLAN, heißt es von Vodafone. Das könne beispielsweise ein defekter Router sein. Der häufigste Grund liege aber in einer schlechten WLAN-Verbindung. „Für unsere Kunden ist nicht wichtig, wieso ihr Internet Probleme macht. Egal, ob WLAN, Router oder Störung im Vodafone-Netz. Wichtig ist, dass Probleme so selten wie möglich auftreten und sie so schnell wie möglich behoben werden“, sagt Marc Albers, verantwortlicher Bereichsleiter Broadband bei Vodafone Deutschland. Mit SuperWLAN erhöhe Vodafone die WLAN-Stabilität. „Wir können unseren Kunden jetzt noch gezielter bei WLAN-Problemen helfen, für die wir bislang nur schwer Lösungen finden konnten.“

Zentrales Element ist die kostenfreie SuperWLAN Software. Diese wird nach Buchung der Option automatisch auf dem Kabel-Router Vodafone Station oder dem DSL-Router EasyBox 805 aktiviert. Damit ist auch klar: Sobald du dir einen eigenen Kabelrouter wie die FritzBox 6660 oder 6690 installierst, funktioniert SuperWLAN nicht mehr. Die Software optimiere „auf Basis cloudbasierter Intelligenz die Auswahl der WLAN-Kanäle und Frequenzbänder“. Das sorgt nach Angaben von Vodafone für eine stabile WLAN-Verbindung der angeschlossenen Geräte. Die WLAN-Optimierung erfolge automatisch im Hintergrund. Dabei werden Performance-Daten (Übertragungsgeschwindigkeit, Datenverbrauch und Verbindungsqualität) erhoben und an die sogenannte WiFi Doctor Cloud gesendet.

Die Software stellt auch fest, ob du möglicherweise Bedarf an einem Repeater hast. Diesen bietet Vodafone jetzt auch an. Der SuperWLAN-Verstärker bilde in Verbindung mit dem Router ein Mesh-Netzwerk für ein unterbrechungsfreies Internet im ganzen Haus. Du kannst bis zu fünf SuperWLAN-Verstärker zu einem Red Internet & Phone Tarif für 2,99 Euro pro Monat und Gerät buchen.

Neue WLAN-App

Repeater und Vodafone Station sind aufeinander abgestimmt, was die Voraussetzung ist, um ein WLAN Mesh System zu betreiben. Denn bei einem Mesh „sprechen“ Router und Repeater dauerhaft miteinander. Dabei klären sie, welcher der beiden Zugriffspunkte welches Endgerät am besten mit WLAN versorgen kann und übergeben sich die Verbindungen. Das kann beispielsweise vorkommen, wenn der Nutzer das Stockwerk wechselt.

SuperWLAN von Vodafone

In einem uns vorliegenden Datenblatt des technischen Routers ist übrigens davon die Rede, dass der Repeater Wifi 6 unterstützt. Auf Frequenzen um 5 Ghz arbeitet er mit 4×4 MiMo, auf 2,4 GHz mit 2×2 MiMo. Außerdem verfügt der Repeater über zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse, über den du weitere Geräte wie einen PC oder einen Fernseher direkt per Kabel an die WLAN-Brücke zum Router anschließen kannst. Das Gerät ist 42 mal 103 mal 115 Millimeter groß und soll bei typischer Nutzung 8,5 Watt verbrauchen, in der Spitze 12,2 Watt. LEDs zeigen die Verbindungsqualität zum Router an.

Zur Steuerung und Überwachung des heimischen WLAN-Netzes hat Vodafone die SuperConnect-App entwickelt. Über die App können Kunden ein Gäste-WLAN-Netz einrichten, WLAN-Einstellungen verwalten und die Übertragungsgeschwindigkeit messen. Sie informiert über alle im Netz verbundenen Geräte und hilft bei der Entscheidung, ob ein SuperWLAN-Verstärker sinnvoll ist. Sowohl die App als auch die SuperWLAN-Option sind kostenlos.