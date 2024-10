Vodafone-Chef im Interview: Wir schalten diese Kunden ab

Seit April ist er im Amt und hatte direkt eine der wichtigsten Veränderungen im Markt auf dem Schreibtisch. Marcel de Groot musste Vodafone durch die Abschaffung des Nebenkostenprivilegs für Kabelfernsehen manövrieren. Was trivial klingt, ist für Vodafone eine der größten Veränderungen im Markt. Millionen Haushalte, die ihr TV-Signal bisher über einen Rahmenvertrag mit ihrer Hausverwaltung automatisch bekamen und bezahlten, mussten auf einen individuellen Vertrag umgestellt werden. Vodafone droht, nicht zahlenden Kunden das Fernsehsignal abzuschalten. Nun nimmt der Niederländer erstmals in einem Interview öffentlich Stellung zu dem Schritt.

Vodafone-Chef: Viele Kunden haben TV-Vertrag geschlossen

Tatsächlich kam de Groot, der seit zwanzig Jahren im Vodafone-Konzern tätig ist, erst zum Finale des Nebenkostenprivileg-Rennens an die Spitze von Vodafone Deutschland. Wie der kommissarische Privatkundenchef Marc Albers im Juni im Gespräch mit inside digital sagte, habe man sich schon “weit vorher“ mit der Thematik beschäftigt und beispielsweise den TV-Kabelzugang tariflich in die Internet-Tarife per Kabel integriert. Das unterstrich jetzt auch de Groot im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Viele Kunden haben einen neuen Vertrag mit uns geschlossen. Auch dank unserer guten Beziehungen zu den Wohnungswirtschaften“, so der Manager, der sich aber keine Zahlen entlocken ließ.

Doch längst nicht jeder ehemalige Rahmenvertragskunde von Vodafone hat einen eigenen TV-Vertrag bei den Düsseldorfern unterschrieben. „Falls es noch Kunden gibt, die bislang keine Entscheidung getroffen haben, ob sie weiter Kabel-TV schauen wollen, erinnern wir sie daran, dass sie zeitnah handeln müssen“, so de Groot weiter. Er spricht damit offenbar Schreiben an, die Vodafone derzeit an Kunden verschickt, deren Datensätze dem Unternehmen bekannt sind. Der Manager wird deutlich: „Dort, wo sich trotz mehrerer Erinnerungen niemand bei uns meldet, haben wir begonnen, das TV-Signal abzuschalten.“ Schwarzseher will Vodafone also nicht tolerieren, wenngleich die Abschaltung aufwendig ist.