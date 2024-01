Verspätungs-Ranking: Die unpünktlichsten Bahn-Strecken im Überblick

Der YouTube-Kanal „Eisenbahnen in Ö, D, CH“ erstellt in Zusammenarbeit mit zugfinder.net jedes Jahr ein Video mit den unpünktlichsten und pünktlichsten Zügen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Enthalten sind alle Fernverkehrsverbindungen, die mindestens 52 Mal pro Jahr angeboten werden. Leider nicht enthalten sind Verbindungen, die komplett ausfallen oder den Zielbahnhof nicht erreichen.

Bahn-Verbindungen mit den häufigsten Verspätungen

Betrachtet man die Bahn-Verbindungen mit den höchsten Verspätungen, fallen mehrere Dinge auf. Doch zuerst einmal die komplette Liste der unpünktlichsten Züge in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie internationale Verbindungen und Nachtzüge.

Durchschnittliche Verspätung Zugnummer Start Ziel Anzahl der verspäteten Fahrten Deutschland 35,49 Minuten ICE 617 Hamburg Stuttgart 77 Prozent 35,45 Minuten ICE 927 Hamburg Passau 75 Prozent 34,8 Minuten ICE 1021 Hamburg Nürnberg 77 Prozent Österreich 13,32 Minuten RJX 863 Bregenz Flughafen Wien 36 Prozent 13,21 Minuten RJX 562 Flughafen Wien Feldkirch 40 Prozent 12,26 Minuten RJX 869 Bregenz Flughafen Wien keine Angabe Schweiz 10,7 Minuten IC 1008 Zürich Schaffhausen 44 Prozent 9,7 Minuten IC 818 Romanshorn Interlaken 40 Prozent 5,73 Minuten IC 845 Zürich Romanshorn 22 Prozent Genzüberschreitende Verbindungen 40 Minuten IC 1199 Kopenhagen (DK) Hamburg (D) keine Angabe 39 Minuten EC 6 Interlaken (CH) Hamburg (D) keine Angabe 20 Minuten EC 135 / EC 150 Triest (IT) Graz / Wien (AT) keine Angabe Nachtzüge 65 Minuten NJ 425 Brüssel (BE) Wien (AT) keine Angabe 57 Minuten NJ 235 La Spezia (IT) Wien (AT) keine Angabe 55 Minuten NJ 420 Insbruck (AT) Amsterdam (NL) 75 Prozent

Bei den deutschen Verbindungen fällt auf, dass alle drei Linien dieselbe Strecke zwischen Hamburg über das Ruhrgebiet und Rheinland bis nach Frankfurt befahren. Insbesondere die Rheinstrecke zwischen Köln und Koblenz ist mit rund 480 Zügen pro Tag eine der meistbefahrenen in Deutschland und chronisch überlastet. Auch in Österreich sind alle drei Verbindungen über dieselbe Schnellfahrstrecke zwischen Wien und Vorarlberg unterwegs.

Zumindest der Deutsche Spitzenreiter sollte 2024 nicht mehr in der Statistik auftauchen. So startet dieser Zug im neuen Fahrplan erst ab Köln und fährt über die Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main.

Die hohen Verspätungen bei den Nachtzügen sind hingegen auf mehrere Faktoren zurückzuziehen. So legen diese große Distanzen zurück, durchqueren oftmals mehrere Länder und müssen sich das Streckennetz mit unzähligen Güterzügen teilen, welche vorrangig nachts unterwegs sind.

Das sind die pünktlichsten Bahnlinien

Auch mit den pünktlichsten Bahnlinien in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat man sich in dem Video befasst. In der Schweiz nennt man nur zwei Zugläufe exemplarisch, da es hier über 100 Verbindungen gibt, bei denen im Jahr 2023 kein einziger Zug eine Verspätung aufweisen konnte.

Durchschnittliche Verspätung Zugnummer Start Ziel Anzahl der verspäteten Fahrten Deutschland 0,66 Minuten IC 1108 Köln Norddeich-Mole 4 Prozent 0,79 Minuten IC 2438 Bremen Norddeich-Mole 4 Prozent 0,83 Minuten ICE 104 Hannover Berlin 3 Prozent Österreich 7 Sekunden WB 901 Linz Wien keine Angabe 16 Sekunden RJ 1021 Wien Wien Flughafen keine Angabe 16 Sekunden D 152 Spielfeld-Straß Graz keine Angabe Schweiz keine IR 2343 Basel Arth-Goldau 0 Prozent keine IR 3257 / 3279 Zürich Chur 0 Prozent

Die Pünktlichkeit der Fernverkehrszüge in Deutschland hat 2023 erneut einen neuen Negativ-Rekord erreicht. Waren im Dezember 2022 noch 73 Prozent aller Züge im Fernverkehr pünktlich unterwegs, erreichte man im Dezember 2023 einen Wert von 58 Prozent. Dabei gibt es jedoch große, regionale Unterschiede, wie eine Auswertung der Daten zeigt.

Hier muss sich Deutschland den Nachbarländern Österreich und der Schweiz geschlagen geben. Diese haben zwar ein deutlich kleineres Streckennetz mit weniger Reisenden, investieren jedoch deutlich mehr. 271 Euro pro Einwohner investiert Österreich pro Jahr in die Bahn. Das ist mehr als doppelt so viel wie in Deutschland. Dennoch ist das Zugfahren in Österreich im Vergleich mit Deutschland und der Schweiz deutlich preiswerter. So hat man mit dem „Klimaticket“ ein bezahlbares Bahn-Abo für die Nutzung aller Züge im ganzen Land im Angebot. Dieses kostet regulär 1.095 Euro pro Jahr und ist damit deutlich günstiger als die deutsche Bahncard 100 (4.550 Euro) oder das Schweizer Generalabonnement (3.895 Euro).