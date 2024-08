Updates für zahlreiche Handys: Optimierungen im Anflug

Die einen vermelden, elf weitere Smartphones ab sofort nicht mehr mit neuen Updates zu versorgen. Xiaomi nämlich. Die anderen feuern hinsichtlich aktueller Handy-Aktualisierungen aus gefühlt allen Rohren. Zum Beispiel Samsung, wo viele Smartphones in den zurückliegenden Wochen mit dem Juli-Patch für das Betriebssystem Android ausgestattet wurden. Und zwar klassenübergreifend. Aber nicht nur das.

So hat Samsung zuletzt ein weiteres Smartphone mit One UI 6.1 ausgestattet. Das hierzulande erhältliche Samsung Galaxy A05s wurde ebenso mit einem entsprechenden Update bedacht wie das in Deutschland offiziell nicht erhältliche Samsung Galaxy A05. Weniger gute Nachrichten gibt es von einem anderen Smartphone der A-Klasse. Das Mitte 2020 erschienene Samsung Galaxy A21s hat jüngst sein letztes Update erhalten. Weitere Aktualisierungen der Firmware wird es für dieses Modell nicht mehr geben.

Seit wenigen Tagen gibt es aber auch von Apple neue iPhone-Updates. So hat der US-Konzern für seine neuesten Smartphones das Update auf iOS 17.6 ausgerollt. Neue Funktionen sind bei dieser neuen Firmware für iPhones aber nicht an Bord. Stattdessen beseitigt Apple nur einige kleinere Fehler. Auch die Smartphone-Sicherheit wurde erhöht, indem neu entdeckte Sicherheitslecks beseitigt wurden.

Wer Smartphones der iPhone-X- oder iPhone-8-Serie verwendet, kann ab sofort iOS 16.7.9 installieren. Auch dieses Update schließt Sicherheitslücken, die unter anderem zu mutwilligen App-Abstürzen führen konnten. Nutzern von Smartphones der iPhone 6- und iPhone 7-Serie empfiehlt Apple ein Update auf iOS 15.8.3, da auch hier einige wichtige Sicherheitskorrekturen Einzug auf die Smartphones erhalten.

OnePlus aktualisiert mehrere Smartphones

Neue Updates hält zudem OnePlus für seine Nutzer bereit. So kannst du für das OnePlus 12R jetzt OxygenOS 14.0.0.830 installieren und das Smartphone so mit dem Juli-Patch für Android ausstatten. Gleiches gilt für das OnePlus 11 (ebenfalls OxygenOS 14.0.0.830) und das OnePlus Open, das jetzt auf Basis von OxygenOS 14.0.0.820 nutzbar ist.

Aus der Nord-CE-Serie steht jetzt OxygenOS 14.0.0.910 für das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G zur Verfügung. Neben dem Juli-Patch ist hier auch eine allgemeine Verbesserung der Leistung inklusive. Nur der Juli-Patch ist Teil von OxygenOS 13 F.55 für das OnePlus Nord CE 2. Und wenn du das OnePlus Nord CE 3 Lite 5G nutzt, kannst du mit OxygenOS 14.0.0.901 unter anderem deine Netzwerk-Verbindungen optimieren.

Auf den Update-Zug ist aber auch Huawei aufgesprungen. So steht der Juli-Patch ab sofort für verschiedene Smartphones zur Verfügung. Etwa für das Huawei Nova 9, für das Huawei Mate 40 Pro oder das Huawei P50 Pocket. Wer das Huawei Nova 11i nutzt, kann ab sofort EMUI 14.2 mit vielen kleineren Aktualisierungen nutzen. Für das neue Huawei Pura 70 Ultra steht zudem ein Update für die Kamera-Software bereit. Es verbessert Aufnahmen mit dem Haupt- und Teleobjektiv.

Das Nothing Phone (2) und das Nothing Phone (1) sind ab sofort mit Nothing OS 2.6 nutzbar. Der Android-Juli-Patch, verschiedene optimierte Gaming-Features und mehrere beseitigte Fehler sind Teil der neuen Telefon-Software. Und wer das Fairphone 5 verwendet, kann seit wenigen Wochen ein Upgrade auf Android 14 installieren. Für das Fairphone 4 soll das Update auf Android 14 ab Mitte September folgen.

Und von Google kannst du ab sofort das August-Update für Pixel-Smartphones installieren. Es liefert unter anderem eine Fehlerbehebung für das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro, das in gewissen Szenarien ein Bildschirmhelligkeitsflackern beheben soll.