Unsichtbarkeit für 68 Euro: Studenten erfinden echten Harry Potter-Umhang

Kameras erfreuen sich mittlerweile nicht nur auf den Straßen Londons und unter slawischen Autofahrern einer hohen Beliebtheit. Sicherheitskameras gehören mittlerweile zum Alltag. Wer sich in einer Stadt aufhält, dürfte relativ zeitnah von einer Kamera erfasst werden. So war es zumindest bisher. Ein neuartiger Umhang soll dies nun verhindern können, indem es Kamera-KIs austrickst.

Tarnumhang à la Harry Potter in China erfunden

Vier Doktoranden der Universität Wuhan haben eine Tarnkleidung, InvisDefense, entwickelt, welche einerseits die künstlichen Intelligenzen von Sicherheitskameras austricksen und andererseits nicht so auffällig sein soll, dass der Träger in der Öffentlichkeit einen Blickfang darstellt. Ermöglicht wird die Tarnfunktion durch spezielle, von einem Algorithmus generierte Muster. Anschließend erkennen Überwachungskameras das Objekt als solches zwar, identifizieren dieses jedoch nicht als einen Menschen. In der Nacht generieren integrierte thermische Geräte derweil unterschiedliche Temperaturflächen, damit die entstandene Wärmesignatur selbst Infrarotkameras verwirrt.

„Heutzutage können viele Überwachungsgeräte den menschlichen Körper erkennen“, so Professor Wang Zheng, der das Projekt beaufsichtigte: „Unsere InvisDefense erlaubt es der Kamera, dich zu erfassen, allerdings kann sie nicht erkennen, ob du ein Mensch bist.“ Bei einem Selbstversuch am Campus der Universität Wuhan sank die Erkennungsgenauigkeit der dortigen Sicherheitskameras um 57 Prozent. Doch damit die Forscher diese Zahl erreichen konnten, bedurfte es einer ganzen Reihe an Misserfolgen. So soll das vierköpfige Team die Tarnkleidung erst nach über 700 gescheiterten Versuchen entwickelt haben. Dennoch gibt Wei Hui, einer der am Projekt beteiligten Forscher, an, dass die Kosten mit lediglich 500 Renminbi Yuan (etwa 68 Euro) vergleichsweise erschwinglich ausfallen könnten.

InvisDefense: Tarnkleidung bietet digitale Unsichtbarkeit

Laut Wei wollen die Forscher künftig auch weitere Objekte für Sicherheitskameras unsichtbar machen, wie etwa unbelebte Gegenstände und fahrende Automobile. Das menschliche Auge kann die InvisDefense-Technologie jedoch nach wie vor nicht austricksen.