UMTS-Abschaltung: Funkstille bei Amazon-Geräten

Die UMTS-Abschaltung in Deutschland steht bevor, genauer gesagt ist schon im Gange. Dabei wird das alte Netz außer Betrieb genommen. Das hat in vielen Bereichen kaum Auswirkungen. Doch es gibt Einschränkungen. Beispielsweise bei alten Smartphones und Navigationssystemen. Doch auch wenn das Datennetz weg ist, wirst du weiter telefonieren können.

Amazon-Geräte von UMTS-Abschaltung betroffen

Nun stellt sich aber bei Amazon ein Problem ein. Alte Kindle-Geräte besitzen nämlich kein LTE und in den USA sogar kein WLAN. Damit sind sie praktisch nicht mehr nutzbar. Betroffen ist die erster und zweite Generation des Kindle und die zweite Generation des Kindle DX. Du kannst die drei Modelle können nach der Abschaltung nicht mehr mit neuen E-Books versorgen und hast nur noch Zugriff auf schon bestehende Inhalte auf den Readern.

Die gute Nachricht: Amazon hat die erste Kindle-Generation in Deutschland offiziell gar nicht verkauft und auch die zweite ist in Deutschland rar. Deshalb betrifft der Komplettausfall wenige deutsche Kunden. Anders sieht es bei der Liste der Geräte aus, die Amazon in seinem Support-Dokument nennt. Diese wurden in Deutschland zum Teil erfolgreich vermarktet:

Kindle Keyboard (3. Generation)

Kindle Touch (4. Generation)

Kindle Paperwhite (5., 6. und 7. Generation)

Kindle Voyage (7. Generation)

Kindle Oasis (8. Generation)

WLAN statt UMTS

Doch auch hier gibt es eine gute Nachricht. Denn diese Modelle besitzen zwar kein LTE und sind damit durch die UMTS-Abschaltung im Mobilfunk schlecht bis gar nicht mehr mit neuen Inhalten bespielbar, jedoch haben sie WLAN. Das heißt, dass du weiterhin die Geräte zumindest in stationären Datennetzen mit neuen Inhalten aufmöbeln kannst.

Amazons Lösungen für Kunden der alten Versionen sind dabei überschaubar. Hinweise auf das Trade-In-Programm und die Recycling-Anweisungen müssen genügen. Das ist ein Nackenschlag für diese Kunden, die sicher zu den ersten des Unternehmens gehörten und wahrscheinlich auch zu den treusten gehören.