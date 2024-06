Ultraleicht-E-Bike von Ducati begeistert mit starker Hardware

Ducati, das italienische Unternehmen, ist eigentlich für seine Hochleistungsmotorräder bekannt. Aber ihr Angebot an Zweirädern hört hier jedoch längst nicht auf, denn sie stellen unter anderem auch E-Bikes her. Jetzt hat der Hersteller ein neues E-Rennrad vorgestellt, was auf den Namen Ducati Futa All Road hört. Einer Pressemitteilung zufolge soll das Pedelec für lange Distanzen und unebene Strecken geeignet sein.

Ducati: Neues E-Bike für mehrere tausende Euro

Das Futa All Road sieht auf den ersten Blick wie ein herkömmliches E-Rennrad aus. Es verfügt über eine zweifarbige Lackierung in Schwarz und Rot, welche für ein aggressives Auftreten sorgen. Auch Rennrad-typisch ist der Lenker, wo sich zugleich die Schalter für die drahtlose elektronische 2×12-Kettenschaltung verbirgt. Die hydraulischen Scheibenbremsen sind an den Carbonfelgen des E-Bikes befestigt.

Jedoch reduzieren nicht nur die Felgen das Gesamtgewicht des Pedelecs, sondern auch der gesamte Rahmen. Denn dieser ist kein herkömmlicher Aluminium-Rahmen, sondern ein UD-Kohlefaser-Monocoque-Rahmen. All das führt dann zu einem Gesamtgewicht von gerade mal 12,4 Kilogramm. Im Unterrohr des Monocoque-Rahmens ist ein 250-Wh Akku verbaut, welcher ein maximales Drehmoment von 42 Nm auf den Asphalt bringt. Durch einen sogenannten „Range Extender“ kannst du dann die Akkuleistung um 250 Wh nochmals erweitern.

Das neue Ducati Futa All Road wird mit einem Bikepacking-Set geliefert.

Egal, ob auf langen oder auch auf kurzen Strecken, der E-Motor eines E-Bikes erleichtert die Fahrt. Das neue Pedelec von Ducati bietet ganze fünf Unterstützungsstufen. Laut dem Hersteller kannst du mithilfe einer Smartphone-App verschiedene Informationen einsehen, beispielsweise die verbleibende Reichweite oder den Ladezustand der Batterie. Das Ducati Futa All Road kostet rund 7.700 Euro und wird mit einem Bikepacking-Set mitgeliefert. Es wird in vier verschiedenen Größen angeboten.