Über 200 Haltestellen: Flixtrain vergrößert sein Angebot massiv

Bisher bedient Flixtrain rund 50 Bahnhöfe mit seinen Zügen. Zum Vergleich: Die Deutsche Bahn fährt mit ihren Fernverkehrszügen IC und ICE über 300 Bahnhöfe in Deutschland an. So war Flixtrain für viele Reisende schlichtweg keine Alternative. Das ändert sich jetzt.

Über 200 neue Halte für Flixtrain

Möglich wird die Vervielfachung des Angebots durch regionale Partner. So ist man mit zahlreichen Regionalbahn-Betreibern Kooperationen eingegangen und kann ab sofort über 200 zusätzliche Bahnhöfe mit einer Kombination aus Flixtrain und Regionalzug erreichen.

Für die Kunden ist die Buchung denkbar einfach. Alle neuen Ziele sind bereits auf der Website und in der App des Unternehmens hinterlegt. Bucht man eine entsprechende Verbindung kann man das Ticket sowohl für den Regionalzug des Partnerunternehmens sowie den Flixtrain verwenden.

Diese Städte werden von Flixtrain bedient

Flixtrain selbst betreibt fünf Zugverbindungen, welche ein- bis zweimal pro Tag und Richtung bedient werden. Dazu zählen:

Berlin – Erfurt – Frankfurt – Stuttgart – Basel

Berlin – Hannover – Frankfurt – Mainz

Köln – Düsseldorf – Duisburg – Dortmund – Hamburg

Aachen – Köln – Düsseldorf – Bielefeld – Hannover – Berlin – Dresden

Hamburg – Berlin – Leipzig

Auf den Strecken werden deutlich mehr Städte angefahren als hier aufgelistet. Durch die neuen Partnerunternehmen kannst du aus fast allen dieser Bahnhöfe mit Regionalzügen und deinem Flixtrain-Ticket weiterreisen. So ergibt sich ein neues, flächendeckendes Netz mit rund 250 Bahnhöfen fast in ganz Deutschland. Nur in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Bayern ist das Angebot noch sehr dünn.

Das neue Streckennetz von Flixtrain

Umstieg verpasst – was nun?

Während früher die meisten Flixtrain-Reisen Direktverbindungen waren, sind die neuen Haltestellen nur per Umstieg zu erreichen. Doch was passiert eigentlich, wenn der Zug Verspätung hat und man den Anschluss verpasst?

Hat dein Flixtrain Verspätung und du verpasst dadurch deinen Regionalzug zum Ziel, darfst du mit demselben Ticket einfach den nächstmöglichen Regionalzug zum Ziel nehmen. Generell gilt die Zugbindung nur für den Flixtrain. Du kannst also auch ohne Verspätung einen früheren oder späteren Regionalzug nehmen als auf deinem Ticket angegeben.

Beginnt deine Reise mit einem Regionalzug und du verpasst aufgrund von Verspätung den Flixtrain, musst du umbuchen. Hierzu musst du dich an den Kundenservice wenden, welcher dich kostenfrei auf einen anderen Flixtrain oder Flixbus umbucht. Da das Unternehmen auf den meisten Strecken jedoch nur ein oder zweimal pro Tag unterwegs ist, dürfte ein verpasster Zug häufig in einer langen Busfahrt oder einer Reise am nächsten Tag enden.

Das ist der größte Nachteil zur Deutschen Bahn, wo du einfach den nächsten Zug nehmen kannst, der in der Regel maximal ein bis zwei Stunden auf sich warten lässt. Jedoch scheint Flixtrain beim Ticketkauf deutlich mehr Umsteigezeit einzuplanen als die Deutsche Bahn. So wird es unwahrscheinlicher, den Anschluss zu verpassen. Alternativ kannst du bei einem verpassten Flixtrain auch komplett mit Regionalzügen bis zum Ziel reisen.