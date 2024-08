U-Bahnen laden E-Autos: Neue Technologie im Einsatz

Die Batterie eines E-Autos muss regelmäßig aufgeladen werden. Ist der Energiespeicher einmal leer, fährt der Pkw auch nicht weiter. In der Regel gilt: Du solltest extreme Ladestände vermeiden, denn das schadet den Lithium-Ionen-Zellen. Neue Energie gibt es über Ladestrom-Anbieter, deren Apps dir auf einer Karte alle öffentlichen Ladesäulen zeigen. In der spanischen Metropole Barcelona wurde jetzt im Rahmen des europäischen MetroCHARGE-Programms eine ganz spezielle Schnellladestation für E-Autos eröffnet. Der Strom für die Ladesäule stammt aus dem Untergrund von einem weiteren Fortbewegungsmittel: der U-Bahn.

E-Auto laden: Barcelona hat eine neue Methode

In der Metropolregion Barcelona wurde nun der erste von insgesamt sieben entsprechenden Standorten der neuen Schnellladestationen eröffnet. Der Strom für die Ladesäulen stammt direkt von den U-Bahnen. Genauer gesagt, wird dieser aus der Bremskraft der U-Bahnen gewonnen. Der erste Standort, welcher an der Rambla de la Marina liegt, ist mit zwei 50-kW-Ladesäulen ausgestattet.

Während des Bremsvorgangs einer U-Bahn entsteht Energie. Sie würde eigentlich verloren gehen. Es ist aber auch möglich, die Energie zurückzugewinnen und im nächsten Schritt in das Stromnetz einzuspeisen. Mit diesem Strom werden dann die Ladestationen versorgt. Nicht komplett, aber in weiten Teilen.

Einer Pressemitteilung der Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) zufolge stammt die restliche für die Ladevorgänge benötigte Energie von Photovoltaikanlagen, die auf passenden Dächern der U-Bahn-Stationen montiert sind. Schon jetzt ist ein Ausbau dieser Art von Ladestationen für E-Autos geplant. Jedoch steht bislang nicht fest, wann der Ausbau geschehen soll.

Wie viel kostet der Strom an der Ladestation?

An der Ramba de la Marina, in Barcelona, befindet sich die erste von sieben geplanten Ladestationen. Pro Kilowattstunde (kWh) müssen Fahrer von Elektroautos einen Betrag von 30 Cent bezahlen. Hinzu kommt dann noch eine Blockiergebühr von 0,399 Euro pro Minute. Diese Gebühr fällt aber erst ab der 30. Lademinute an.