Top 5 der beliebtesten Handys – Samsung nur auf Platz 5

Apple, Asus, Google, Honor, Huawei, Motorola, Nokia, OnePlus, Oppo, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE: Die Liste von Smartphone-Herstellern ist lang. Selbst bekanntere Anbieter sind breit vertreten. Als populär lassen sich die dazugehörigen Smartphones allerdings nicht bezeichnen. Zumindest hierzulande nicht. Oder kannst du ein Oppo-Gerät nennen, das dir besonders gut gefällt? Die Antwort auf diese Frage dürfte in den meisten Fällen verneinend ausfallen. Und das spiegelt auch eine Untersuchung des Marktforschers Counterpoint Research zu den beliebtesten Smartphones wider.

Top 5 Smartphones in Deutschland

Laut einer aktuellen Analyse des Marktforschers handelt es sich bei den vier meistverkauften Modellen im Oktober 2023 um Apple iPhones. Konkret um das Apple iPhone 15 (12 Prozent Marktanteil), das Apple iPhone 14 (12 Prozent), das Apple iPhone 15 Pro Max (8 Prozent) und das Apple iPhone 15 Pro (7 Prozent). Lediglich den fünften und damit letzten Platz im deutschen Verkaufs-Ranking konnte ein anderer Hersteller für sich beanspruchen. Mit einem Marktanteil von 5 Prozent positionierte sich hier das Samsung Galaxy S23. Doch wie kann es sein, dass Apple hierzulande so dominant ist? Oder verzerren die Ergebnisse möglicherweise die Realität?

Zunächst einmal gilt zu bedenken, dass die neue Apple-Riege Ende September 2023 in die Läden kam und daher im Oktober 2023 großzügig Abnehmer fand. Doch andererseits waren auch im Juli 2023 drei der beliebtesten fünf Modelle Apple-Smartphones – neben dem Samsung Galaxy S23 und dem Samsung Galaxy S23 Ultra. Apple-Geräte scheinen somit das ganze Jahr über populär zu sein. Und dafür gibt es zwei Gründe. So kommen zahlreiche Mobiltelefone hierzulande gar nicht erst in den Handel. Gemeint sind damit nicht nur die Smartphones kleinere Hersteller, sondern auch die der zuvor aufgeführten Marktgrößen. Denn als Folge eines Patentstreits mit Nokia dürfen zahlreiche Anbieter hierzulande nicht mehr verkaufen. Zumindest vorübergehend nicht.

Smartphone-Verkäufe in Deutschland

Ergänzend dazu bringen Smartphone-Hersteller in der Regel nicht nur eine Handy-Familie, sondern zahlreiche Riegen auf den Markt. Diese setzen sich ihrerseits meistens aus jeweils mehreren Modellen zusammen – was die Zahl der einzelnen Geräte in die Höhe schießen lässt. Im Gegensatz dazu präsentiert Apple nur einige wenige Modelle pro Jahr. Die Auswahl ist hier deutlich geringer und die Verkäufe der einzelnen Smartphones folglich höher. Ebendieser Umstand lässt sich in den von Counterpoint Research veröffentlichten Zahlen beobachten.

Verbreitung von iPhones in Deutschland

Die tatsächlichen Marktanteile von Apple sind indes vergleichsweise gering. Nach Informationen des Analyse-Unternehmens Statcounter lagen diese hierzulande im Dezember 2023 bei 38,67 Prozent. Damit sind sie seit dem Vorjahr sogar um knapp 2 Prozent gefallen. Die Beliebtheit von Apple-Telefonen hält sich hierzulande also in Grenzen. Stadtessen setzt der Großteil auf Android-Geräte. Im Heimatland des Technologiegiganten, den Vereinigten Staaten, liegt derweil ein anderes Bild vor. Hier sollen 61,3 Prozent und damit die absolute Mehrheit ein iPhone mit sich führen. Wobei die Verbreitung bei der jüngeren Generation deutlich höher ausfällt.