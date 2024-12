Top 10 der beliebtesten Filme 2024: Diese 6 sind auch noch gut

Die Beliebtheit von Filmen sagt nicht zwangsweise auch etwas über die Qualität aus. Denn auch nur durchschnittliche Streifen können mit entsprechendem Werbebudget genügend Menschen in die Kinos locken, um als erfolgreich zu gelten. Ein anderes Maß der Beliebtheit ergibt sich beim Blick auf die Liste von IMDb. Das Bewertungsportal hat die 10 beliebtesten Filme auf der Plattform veröffentlicht, und dabei sind es vor allem altbekannte Muster: Die Top 10 Filme 2024 werden dominiert von aufwändig produzierten Hollywood-Streifen aus den bekannten Studios.

Beliebtheit schützt nicht vor schlechten Bewertungen

Doch welche der beliebtesten Filme solltest du dir anschauen und welche kannst du getroßt links liegen lassen? Das verrät ein Blick auf die Bewertungen der beliebtesten Filme. Und hier zeigt sich ein deutlich uneinheitliches Bild. Eines ist aber schon auf den ersten Blick klar: Keiner der beliebtesten 2024er Filme hat es in die Alltime-Favoriten geschafft. Denn um dort in die Top 10 zu kommen, wäre eine Wertung von mindestens 8,8 von 10 nötig. Das schafft aber nicht mal Dune: Part Two, der der bestbewertete Film unter den 10 beliebtesten Streifen 2024 ist.

Mit einer Wertung von 8,5 schrammt er noch knapp an der Top 10 der besten Filme vorbei. Der Rest der Rangliste ist davon meilenweit entfernt. Deadpool & Wolverine schafft es auf Platz 1 der beliebtesten Filme, aber nur auf einen Score von 7,6. Noch einen Schritt weiter weg ist Furiosa: A Mad Max Saga. Der Drittplatzierte der Liste kommt aber zumindest auch auf die drittbeste Bewertung. Etwas unverständlich liegt die Bewertung von Civil War bei lediglich 7,0. Der Film wurde bei seinem Kino-Debüt vor allem für seinen sehr beeindruckenden Sound gelobt.

Die 10 beliebtesten Filme 2024 in der Übersicht:

Deadpool & Wolverine – 7,6 / 10 Dune: Partz Two – 8,5 / 10 Furiosa: A Mad Max Saga – 7,5 / 10 Joker: Folie à Deux – 5,2 / 10 Alien: Romulus – 7,1 / 10 The Substance – 7,4 / 10 Civil War – 7,0 / 10 Beetlejuice Beetlejuice – 6,7 / 10 Planet der Affen: New Kingdom – 6,9 / 10 Longlegs – 6,7 / 10

Top 10 Filme 2024: So kommt die Wertung der Filme zustande

Für alle, die sich fragen, wie die Bewertung zustande kommt: Wer sich bei der Internet-Filmdatenbank IMDb registriert, kann Filme mit Punkten von 1 bis 10 bewerten. Bei mindestens zehn Bewertungen veröffentlicht das Portal einen Durchschnittswert. Hat ein Film besonders viele Bewertungen, wird er in die Top 250 aufgenommen. Hier verändert sich aber das Bewertungssystem. Die IMDb vergibt Wertungszahlen, die sich aus den abgegebenen Bewertungen der Nutzer errechnen, aber nicht den Durchschnitt widerspiegeln. Hinzu kommt: Abgegebene Bewertungen regelmäßiger Bewerter sollen mehr Gewichtung haben. Das genaue Verfahren hält die IMDb aber geheim, um eventuelle Manipulationen zu vermeiden. Monatlich hat die Filmdatenbank rund 250 Millionen Nutzer.