„The Expanse“ wird endlich fortgesetzt – Sci-Fi-Perle kehrt zurück

Nicht nur „Star Trek“ und „Star Wars“ konnten sich zahlreiche Fans unter den Sci-Fi-Begeisterten sichern. In den vergangenen Jahren lieferte „The Expanse“ für das Genre einen ordentlichen Aufschwung. Nachdem die Serie mit der sechsten Staffel vor zwei Jahren bei Amazon zu Ende ginge, dürfen Fans sich nun über gute Nachrichten freuen. „The Expanse“ wird endlich fortgesetzt – wenn man sich dabei auch eines gänzlich anderen Mediums bedient.

„The Expanse“ wird endlich fortgesetzt – in einem anderen Format

Die Sci-Fi-Serie „The Expanse” hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Ursprünglich startete die Serie im US-amerikanischen Sender Syfy, wo sie nach drei Staffeln abgesetzt wurde. Damals nahm sich Amazon der Serie an und lieferte drei weitere Staffel, die mit einem großen Finale im Jahr 2021 zu Ende gingen. Dabei bietet die Geschichte noch weiteren Raum für Erzählungen dank der zahlreichen Romanvorlagen von Autor James S.A. Correy.

Eine weitere Staffel bei Amazon Prime oder einem anderen Streamingdienst ist dabei nicht geplant. Wohl jedoch eine Fortführung der Geschichte selbst. Mit „The Expanse: Dragon Tooth“ soll ab dem 19. Dezember 2023 eine zwölfteilige Comicbuchreihe erscheinen. Bereits jetzt lässt sich Volume 1 der Comicbuchreiche über Amazon für 17,95 Euro vorbestellen. Der Comicverlag BOOM! Studios hat für „The Expanse: Dragon Tooth“ eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die einen neuen Rekord aufstellte. Das ursprüngliche Ziel, 27.000 Euro zu sammeln, überschritten Fans der Serie vollkommen. Mittlerweile sind über 1 Million Euro zusammengekommen und kürten „The Expanse: Dragon Tooth“ damit zum am besten unterstützten Comic-Projekt.

The Expanse: Dragon Tooth – Jetzt schon vorbestellen

„The Expanse: Dragon Tooth“ spielt zwischen Band 6 und 7 der Romanvorlage

Die Comicbuchreihe „The Expanse: Dragon Tooth“ spielt in der Zeit zwischen Band 6 („Babylons Asche“) und Band 7 („Persepolis erhebt sich“) der Romanvorlage von Corey. Dadurch soll die Fortsetzung genau die fehlenden Jahre darstellen, die in der Originalreihe fehlen. Damit die Umsetzung der Comicbuchreihe ideal mit dem Originalwerk harmoniert, sollen die Schöpfer der Comicbuchreihe, Autor Andy Diggle und Zeichner Rubine, direkte Unterstützung von James S.A. Correy erhalten. Er wird als Berater in der Produktion der Comicreihe fungieren.

Mit dem großen Erfolg der Kickstarter-Kampagne hatte der Comicverlag BOOM! Studios keineswegs gerechnet. Offenbar hat der Hype um „The Expanse“ jedoch trotz der zwei Jahre, seitdem die Staffel 6 endete, nicht nachgelassen. „The Expanse: Dragon Tooth“ bleibt somit womöglich nicht das letzte Projekt, dass sich im Universum der Geschichte ansiedeln wird. Die Kickstarter-Kampagne selbst ist dabei noch keineswegs zu Ende. Noch bis zum 9. März 2023 um 17 Uhr können Fans das Projekt unterstützen und sich die Comicbuchreihe damit zu einem günstigeren Preis pro Comic sichern.