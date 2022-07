Tesla und die Umweltschutz-Lüge? E-Autobauer verklagt Artem Sandler 2 Minuten

Der US-amerikanische Hersteller von Elektrofahrzeugen Tesla erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Das liegt nicht zuletzt an den Umweltschutz-Bestrebungen des Autobauers. Doch was viele nicht wissen: Tesla verdient an dem Ausstoß von CO₂-Emissionen.