Tesla Cybertruck bereitet massive Probleme

Für Tesla gibt es einen Grund, zu feiern. Schon seit Monaten ist das Model Y das mit Abstand beliebteste Elektroauto in Deutschland. Aber auch europaweit findet der amerikanische Autobauer immer mehr Abnehmer seiner E-Autos. In Europa wurde jetzt das einmillionste Fahrzeug ausgeliefert. Also alles gut? Ganz und gar nicht. Denn im Rahmen der Vorstellung seiner jüngsten Quartalszahlen musste Unternehmenschef Elon Musk zugeben, dass es rund um den schon Ende 2019 vorgestellten Tesla Cybertruck gar nicht so rund läuft, wie er es sich wünschen würde.

Tesla Cybertruck: Zwei Jahre Verspätung

Eigentlich sollte das monströse Pickup-Modell schon Ende 2021 auf den Markt kommen. Dieses Ziel hat Tesla massiv verfehlt. Stattdessen sollen erste Auslieferungen erst ab Ende November zu den ersten Kunden rollen. Im Rahmen einer Analystenkonferenz scherze Musk: „Wir haben uns mit dem Cybertruck unser eigenes Grab geschaufelt.“ Das Fahrzeug sei so ungewöhnlich, dass man erst habe herausfinden müssen, wie man es baue. Er gehe davon aus, dass es erst gelingen könne, im Jahr 2025 das eigene Ziel von bis zu 250.000 Cybertruck-Auslieferungen pro Jahr zu erreichen.

Das lässt darauf schließen, dass Tesla aktuell noch an so mancher Stelle weit davon entfernt ist, die Produktion des Cybertrucks reibungslos ablaufen zu lassen. Laut Musk ist es auch unmöglich, die schwierige Produktion anzupassen. „Wenn man etwas radikal Innovatives und wirklich Besonderes wie den Cybertruck bauen möchte, ist das extrem schwierig, weil es nichts zu kopieren gibt. Man muss nicht nur das Auto selbst erfinden, sondern auch die Art und Weise, wie man das Auto herstellt.

Details zum Pickup-Truck noch immer unter Verschluss

Das futuristische Design des Cybertruck polarisiert enorm. Mit seinen markanten Spitzen soll es in erster Linie männliche Käufer ansprechen – mit Fenstern aus Panzerglas und einer Karosserie aus rostfreiem, gehärtetem Edelstahl. Eine Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (96,6 km/h) soll beim Modell mit Allradantrieb in unter 3 Sekunden gelingen, die Reichweite bei bis zu 805 Kilometern liegen. Eine Wiederaufladung ist an Schnellladesäulen mit bis zu 250 kW möglich. Die Preise lagen in der Vergangenheit zwischen 40.000 und 70.000 US-Dollar. Aktuell sind von der amerikanischen Tesla-Homepage aber keine Details zu Preisen zu entnehmen. Zu einer Einführung in Europa gibt es bisher gar keine Informationen.