Telekom will Handynutzung komplett verändern

Schon im vergangenen Jahr hat die Deutsche Telekom auf dem MWC eine Vision vorgestellt: ein KI-Handy. Das sollte ein Smartphone sein, das komplett per KI gesteuert wird und auf Apps verzichtet. Nun, nur ein Jahr später, wird aus dieser Vision Realität. Auf dem MWC in Barcelona präsentiert die Telekom ihr fertiges KI-Phone und zeigt, wie die Zukunft der Handynutzung aussehen könnte. Das Gerät soll in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen.

KI-Phone: Telekom macht KI erlebbar

Die Telekom will ihr KI-Phone – einen Preis gibt es noch nicht – durch den eingebauten Assistenten von Perplexity zum unentbehrlichen Begleiter machen. Taxi bestellen, Tisch reservieren, Übersetzungen in Echtzeit und Antworten auf alle Fragen – all das soll per Sprache funktionieren und ohne Apps. Per Knopfdruck startet der virtuelle Butler des KI-Phones. Er schreibt auch Mails, startet Telefonanrufe, spielt Musik ab, fasst Texte zusammen oder übersetzt sie, erstellt Kalendereinträge und vieles mehr. Unterwegs kannst du beispielsweise Gespräche in Echtzeit übersetzen oder Texte auf Schildern, Menükarten und anderen Dokumenten einfach durch die Kamera des Smartphones erfassen.

Das Gute daran: Viele Dienste werden nicht nur mit einem KI-Phone, sondern auch für alle Kunden der Telekom verfügbar sein. Alle Kundinnen und Kunden, die sich kein neues Smartphone kaufen möchten, haben mit „Magenta AI“ in der MeinMagenta-App ebenfalls Zugriff auf diese ausgewählten KI-Angebote. Ab diesem Sommer stehen neben Perplexity auch Google Cloud AI, ElevenLabs und Picsart als neue Anwendungen zur Verfügung. Auf den eigenen Smartphones der Telekom in Deutschland wird der digitale Assistent direkt über den Sperrbildschirm oder durch Doppeltippen auf den Power-Button erreichbar sein.

KI-Phone der Telekom

„Mit seinem vertrauenswürdigen KI-Assistenten hilft unser KI-Phone in vielen Situationen: verlässliche Antworten mit Bezug zur Quelle, bequeme Reservierungen im Restaurant, Taxi-Buchungen. Lassen Sie den KI-Assistenten Ihre Einkäufe erledigen. Und das alles, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Intuitiv und am liebsten per Sprache“, sagt Claudia Nemat, Vorstand für Technologie und Innovation der Telekom. „Damit sind die Tage des unübersichtlichen App-Dschungels vorbei.“ Dennoch kannst du, wenn du willst, weiterhin alle Android-Apps nutzen.

Nextpit-Award Best of Show

Das KI-Phone war vor einem Jahr noch nicht mehr als eine Vision – eine von vielen, die oft wieder verschwinden. Doch das Telekom-KI-Phone wurde binnen eines Jahres zur Wirklichkeit und macht das omnipräsente Thema KI für dich als Nutzer greifbar. Das gefiel uns von beebuzz media so gut, dass wir dem KI-Phone den Nextpit-Award „Best of Show“ im Rahmen des MWC verliehen haben.

Fabien Röhlinger (links) und Thorsten Neuhetzki (rechts) von beebuzz media übergeben den Nextpit Best of Show-Award für das KI-Phone an Jon Abrahamson, Chief Product & Digital Officer, Deutsche Telekom.