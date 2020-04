Telekom, Vodafone, O2 & Co: Kostenlos-Aktionen wegen Coronavirus

Die Telekom ist nicht nur der Anbieter, der immer wieder die Auszeichnung bestes Netz auf sich verbuchen kann – er ist auch der spendabelste Mobilfunker. Jeder Vertragskunde bei der Telekom kann sich auch im April unabhängig von seinem eigentlichen Datenvolumen über weitere 10 GB ohne Aufpreis freuen.

Um diese 10 GB kostenlos zu bekommen, musst du die MeinMagenta-App nutzen. Dort kannst du das kostenlose Datenguthaben anfordern.

Bist du Telekom-Kunde in einem Gebiet, in dem es noch kein DSL gibt und hast dich für einen via-Funk-Tarif entschieden? Dann versorgt dich die Telekom ebenfalls per Mobilfunk. Damit dir das Datenvolumen im April nicht ausgeht, bekommst du von der Telekom 30 GB kostenlos extra. Dafür musst du nichts tun, das Datenvolumen wird automatisch aufgebucht und ist bis Ende des Monats gültig.

Aus der Abteilung Marketing gibt es zwei weitere Corona-Aktionen der Telekom. Hier bekommst du entweder über deinen Magenta TV Zugang oder über eine Webseite als Stream einen eigens aufgelegten TV-Sender kostenlos. Außerdem bekommt jeder Kunde, egal Festnetz oder Mobilfunk, sechs Monate lang kostenlosen Zugang zu Disney+.

Vodafone: 100 GB für Helfer, Social Media für alle kostenlos

Die Düsseldorfer Vodafone war anfangs vergleichsweise zurückhaltend mit Corona-Aktionen für Privatkunden. Alle Mobilfunk-Vertragskunden können den Social Pass kostenlos buchen. So ist Datenvolumen für verschiedene Social Networks ohne weitere Berechnung.

Wer sich aber als Helfer in der Corona-Krise sieht, der bekommt von Vodafone 100 GB Datenvolumen für seinen Vodafone-Vertrag und sogar für seine CallYa-Karte gutgeschrieben. Wie du an die 100 GB Datenvolumen kommst, zeigen wir dir in einer News.

Bist du Kabel-Kunde von Vodafone, so hat der TV-Anbieter dir außerdem einen ganzen Schwung TV-Sender freigeschaltet. Das allerdings betrifft nur Kunden, die über Horizon, Giga TV oder eine Smartcard einen Vertrag mit Vodafone haben. Wer beispielsweise über die Nebenkostenabrechnung Kabel-TV schaut, profitiert nicht.

O2 mit Schmalspur-Flatrate für alle

Geht dir bei O2 das Datenvolumen im Mobilfunk aus, so surfst du normalerweise nur noch mit 32 kbit/s. Wegen Corona verzichtet O2 aber auf diese Drossel. Nun surfst du als O2-Kunde mit 384 kBit/s weiter. Das reicht zwar nicht zum Videostreaming, aber allemal für Nachrichtenseiten und Social Networks.

Ganz neu ist aber eine Sonderaktion von O2 für seine Prepaid-Kunden. Sie erhalten einmalig 150 GB zu einem Preis von 14,99 Euro – gültig für vier Wochen. Das Angebot gilt auch für Neukunden und ist bis auf weiteres erhältlich. O2-Kunden können das Datenvolumen online im „mein O2“-Bereich buchen oder über die „Mein O2“-App.

Und ebenfalls neu wegen der Corona-Krise: Den O2 Free M Flex bekommst du nun als Spezial-Version: 20 GB mit Allnet-Flatrate für 19,99 Euro. Das ist 15 Euro weniger als sonst.

Wenn du TV-Sender sehen möchtest, kannst du das als O2-Kunde auch über O2 TV – einen Streaming-Dienst in Zusammenarbeit mit waipu.tv. Durch die Verlängerung des kostenlosen Test-Zeitraums auf jetzt drei Monate kannst du drei Monate lang gratis Fernsehen per App oder über den Fire TV oder Chromecast schauen. 110 Sender sind dabei – inklusive zahlreicher Sender für Kinder.

Congstar, blau, Aldi Talk & Co.: Das machen die Discounter

Viele Mobilfunkkunden sind nicht etwa bei den Netzbetreibern selbst, sondern bei verschiedenen Providern und Discountern. Viele von ihnen beteiligen sich an den Corona-Hilfsaktionen der jeweiligen Netzbetreiber. So gibt es beispielsweise bei congstar, Ja!Mobil, NettoKom und anderen Discountern im Telekom-Netz zusätzliches Datenvolumen kostenlos. Unter pass.telekom.de sind 5 GB abrufbar.

Discounter im Netz von O2 – also beispielsweise Aldi Talk oder blau.de – schließen sich der Weitersurf-Garantie an. Dein Zugang wird nach Verbrauch des Datenvolumens nur noch auf 384 kBit/s gedrosselt.

Sofern du Lidl Connect als Anbieter nutzt, bist du Nutzer des Vodafone-Netzes. Dennoch übernimmt Lidl quasi die Aktion seines Mitbewerbers Aldi: Im April kannst du, ist dein Datenvolumen aufgebraucht, mit 384 kbit/s unbegrenzt weitersurfen. Die Aktion gilt für die Smart-Tarife und die Internet-Optionen. Wie auch beiden Aktionen im O2-Netz musst du als Kunde nichts tun, um von dieser Aktion zu profitieren.

Kostenloses Fernsehen & Streaming

Natürlich wird in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Quarantäne auch das Internet mehr in Anspruch genommen – auch und vor allem zum Streamen. Mit Amazon und waipu.tv haben zwei Anbieter diesen Ansatz genutzt, um ihre Dienste an den Mann zu bringen.

waipu.tv ist vor allem dann für dich interessant, wenn du bislang kein Fernsehen auf einem anderen Weg schauen kannst. 130 TV-Sender sind zu empfangen. 30 Tage lang kannst du den Dienst kostenlos nutzen. Oder aber du nutzt die aktuelle Aktion, bei der zu ein Jahr lang 33 Prozent auf den Grundpreis sparst. Für monatlich 6,69 Euro kannst du auch 100 Stunden TV-Programm in der Cloud aufnehmen und später abspielen.

Für seine Prime-Kunden bietet Amazon gegen Aufpreis auch weitere Kanäle mit speziellen Inhalten an. Diese „Amazon Channel“ genannten Inhalte lassen sich üblicherweise nur 14 Tage lang kostenlos testen. Aufrund der Corona-Kriese sind es nun 30 Tage pro Channel – sofern du ihn noch nicht vorher getestet hast. Und vergiss nicht, den Amazon Channel wieder zu kündigen.

