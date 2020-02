Telekom-Plan: So soll LTE doppelt so viel Kapazität bringen

Jetzt weiterlesen

Gutes Mobilfunknetz in Gebäuden ist – je nach Bauweise des Hauses – schwierig. Bei 5G wird das Problem nicht zuletzt aufgrund der Frequenzen nicht kleiner. Dem will die Telekom jetzt etwas entgegensetzen und so das LTE- und 5G-Netz in Häusern verbessern - auch in deiner Wohnung.