Bonus Zentrale ruft an: Dieser Gewinn führt dich hinters Licht

Bereits Anfang des Jahres trieb die sogenannte „Bonus Zentrale“ ihr Unwesen. Eine Nummer mit Kieler Vorwahl, scheinbar seriös und zumindest nicht auf den ersten Blick als Spam-Anruf erkennbar. Nun werden auf einschlägigen Webseiten wie etwa Tellows erneut Warnungen vor den Telefonbetrügern laut.

Bonus Zentrale mit fatalem „Gewinn“

Klingelt dein Telefon und 0431 — 72773535 steht auf dem Display, solltest du nicht dran gehen. Passiert es dir doch und am anderen Ende der Leitung meldet sich jemand mit „Bonus Zentrale“, solltest du sofort wieder auflegen. Denn die Trickbetrüger haben es vor allem auf eines abgesehen: dein Geld und deine Bankdaten.

Die Betrüger geben vor, ein Partnerunternehmen der sogenannten Bonus Zentrale zu sein. Dort sollst du ein Abo abgeschlossen haben, das sich nun verlängert, oder die Ausschüttung eines Gewinnspiels bekommen. Wie die Opfer berichten, reden die Betrüger am Telefon schnell und undeutlich, was dich als Betroffenen wahrscheinlich in die Enge treiben oder nervös machen soll.

Auch wenn die Nummer der „Bonus Zentrale“ augenscheinlich aus Deutschland kommt, ist ein Rückruf nicht möglich – denn die Nummern existieren nicht. Die Kriminellen sitzen wahrscheinlich im Ausland und haben den deutschen Sitz fingiert. Neben der bereits genannten Nummer nutzen die Betrüger außerdem folgende Zahlenkombinationen:

0049 – 431 – 72772468 / — 72779485 / — 72776320

So schützt du dich vor Telefon-Spam

Aus technischer Sicht kannst du sowohl dein Smartphone als auch Festnetztelefon vor Spam-Anrufen wie dem der „Bonus Zentrale“ schützen. Für Handys gibt es einige Apps, die Spam-Anrufe erkennen und dich dementsprechend bei einem Anruf warnen können. Zusätzlich kannst du unseriöse Nummern in deinem Smartphone blockieren. Für das Telefon Zuhause gibt es ebenfalls Aufrüstmaterial, unter anderem von der Telekom oder auch Tellows. Sie erkennen die Betrugsnummern wie auch die Handy-Apps direkt. Damit lässt sich der Telefon-Terror unterbinden.

Neben der technischen Lösung kannst auch du selbst trainieren, mit Gesprächen mit Kriminellen wie der Bonus Zentrale umzugehen. Entsprechende Tipps geben wir dir in unserem Ratgeber rund um Telefon-Spam. Alternativ gibt es auch Aufklärungsmaterial vom BKA auf dessen Homepage.