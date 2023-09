Taxi vs. Uber: Jetzt startet der Preiskampf

Wenn du in ein Taxi steigst, fängt der Taxameter unaufhörlich an zu ticken. Egal, ob Stau oder eine rote Ampel: Zeit ist sprichwörtlich Geld. Das hat in den vergangenen Jahren vor allem den jüngeren Teil der möglichen Kundschaft zur direkten Konkurrenz getrieben. Uber, Bolt und Co. fahren bei einer Bestellung per App zum vorher ausgemachten Festpreis. Beim Taxi gibt es das bislang höchstens bei einigen wenigen Strecken zwischen Messegelände und einem Flughafen oder wenn du dich aus bestimmten Gründen eine lange Strecke fahren lassen musst.

München: Taxi zum Festpreis

In München ändert sich das ab sofort. Ab heute kannst du als Fahrgast hier einen Festpreis vereinbaren. Das allerdings funktioniert nicht, wenn du das Taxi am Straßenrand ran winkst. Die Festpreis-Vereinbarung muss per Taxi-App oder über die Taxizentrale getroffen werden. Im Handelsblatt sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, eine solche Regelung sei dringend notwendig gewesen, damit die Taxibranche konkurrenzfähig bleibt. In München stehen in den kommenden Wochen die Mobilitätsmesse IAA und das Oktoberfest an.

Die Taxi-Festpreise können nach Ansicht des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen e.V. ein Modell für ganz Deutschland sein. „Wir würden damit drei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Erstens wissen Verbraucher vor Fahrtantritt, was sie am Ziel zahlen müssen. Zweitens kann der Konkurrenzdruck gegenüber taxiähnlicher Mobilität wie Uber gemindert werden. Und drittens bleiben Fahrgästen höhere Preise durch Staus erspart“, sagte Michael Oppermann, Geschäftsführer des Verbandes. „Das Taxi ist Teil des ÖPNV. Das heißt, wir machen die Preise nicht selbst, die Stadt oder der Landkreis geben die Tarife vor.“

In Deutschland gibt es über 800 verschiedene Tarifgebiete, die von kommunalen Gremien festgelegt werden. Dies können seit der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes, die im Sommer 2021 in Kraft trat, auch Festpreise sein. Medienberichten zufolge planen zumindest Berlin und Hamburg, künftig ebenfalls Taxi-Festpreise zuzulassen.