Tagesgeld: Weitere Banken zahlen höhere Zinsen

Die Volkswagen Bank hat in der vergangenen Woche mit einem neuen Topzins von 3,10 Prozent p.a. ein echtes Ausrufezeichen am Tagesgeld-Markt gesetzt. Keine Bank zahlt aktuell mehr Zinsen für kurzfristig verfügbare Sparanlagen. Aber auch bei anderen Banken steigen die Zinsen. Zum Beispiel bei der DHB Bank und bei der Leaseplan Bank.

Höhere Zinsen bei Leaseplan Bank und DHB Bank

So zahlt die niederländische Leaseplan Bank ab sofort bis zu einer Anlagesumme von 500.000 Euro einen Guthabenzins in Höhe von 2,30 Prozent. Und das bei monatlicher Zinsauszahlung und gültig bis auf Widerruf. Damit bietet die Leaseplan Bank eines der momentan attraktivsten Tagesgeld-Angebote an, das ohne zeitlich befristetes Lockvogel-Angebot offeriert wird. Einziger kleiner Nachteil: Die Versteuerung deiner Zinsgutschriften musst du im Rahmen deiner jährlichen Steuererklärung selbst vornehmen, wenn du den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro pro Jahr überschreitest.

Sogar 2,50 Prozent Zinsen p.a. kannst du dir bei der DHB Bank sichern. Allerdings für Neukunden nur für maximal sechs Monate. Nach einem halben Jahr sinkt die Verzinsung auf 2,00 Prozent p.a. und damit auf einen ebenfalls attraktiven Wert. Möglich ist aber auch, dass sich bis Ende des Jahres die Zinskonditionen für Bestandskunden noch verändern. Zu beachten ist zudem, dass der Aktionszins nur bis zu einem Betrag von 25.000 Euro gültig ist und die Zinsgutschrift bei der DHB Bank nur einmal jährlich zum Jahresende erfolgt. Dafür kannst du bei dem Geldinstitut einen Freistellungsauftrag hinterlegen. Deine zu zahlenden Steuern werden dann direkt von der Bank an das für dich zuständige Finanzamt abgeführt.

Die besten Tagesgeld-Angebote im Vergleich

Im Folgenden präsentieren wir dir in einer übersichtlichen Tabelle die aktuell 30 attraktivsten Tagesgeld-Angebote. Du kannst sie als deutscher Kunde bei der jeweiligen Bank oder Versicherung per Direktanlage nutzen. Berücksichtigt sind nur Angebote, die mindestens der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung unterliegen.

Alternative: Festgeld-Angebote mit bis zu 4,10 Prozent Zinsen

Alternativ kannst du dich auch für ein Festgeld-Konto entscheiden. Dann ist dein Erspartes aber nicht täglich verfügbar, sondern für einen von dir gewählten Zeitraum bei einer Bank hinterlegt. Bei einem Jahr Laufzeit sind aktuell in der Spitze Zinsen in Höhe von 3,21 Prozent p.a. möglich (Klarna Festgeld+). Entscheidest du dich für zwei Jahre Laufzeit, sind es in der Spitze bis zu 3,50 Prozent p.a. (Crédit Agricole Festgeld). Bei zehn Jahren Laufzeit steigt die Verzinsung sogar auf bis zu 4,10 Prozent. Allerdings solltest du dir genau überlegen, ob du eine so lange Laufzeit aktuell tatsächlich eingehen möchtest.