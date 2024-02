Bei alternativen Anbietern erhalten Kunden aktuell so günstige Stromtarife wie lange nicht. Zu diesem Ergebnis kommt der Preisvergleicher Check24. Ganz anders ist das für Kunden, die beim lokalen Grundversorger – womöglich noch in der Grundversorgung selbst sind. Hier steigen die Strompreise aktuell. Darum lohnt sich ein Anbieterwechsel aus der teuren Grundversorgung.

Strompreise im Vergleich: Familien sparen per Mausklick bis zu 900 Euro

Ein Vergleich der 100 größten deutschen Städte zeigt: Eine Familie, deren Verbrauch Check24 mit 5.000 kWh im Jahr annimmt, spart durch den Wechsel aus der Stromgrundversorgung im Schnitt 43,2 Prozent respektive 918 Euro jährlich. Ein Single senkt die Stromkosten durchschnittlich um 37,5 Prozent. Das entspricht 277 Euro im Jahr.

„Bereits vor der Abschaffung der Preisbremse waren die Preise nahezu aller Alternativanbieter deutlich unter der Bremse“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24. Zusätzlich zum Ende der Strompreisbremse stiegen die Netzentgelte. Das nutzen nun viele Stromanbieter für eine Preiserhöhung. Dabei gilt es zu beachten, dass es in der Grundversorgung keine Preisgarantie gibt. Diese bieten aber viele Alternativanbieter. Eine solche Preisgarantie kann dich vor künftigen Erhöhungen der Strompreise schützen – zumindest für einen Zeitraum von ein oder bestenfalls zwei Jahren.

Check24 hat einige Extreme aufgetan. Besonders in Konstanz (Baden-Württemberg) sollten Familien ihren Stromtarif prüfen, denn dort gibt es das größte Sparpotenzial. Eine vierköpfige Familie mit einem jährlichen Stromverbrauch von 5.000 kWh spart dort durch den Anbieterwechsel bis zu 1.517 Euro beziehungsweise 55,5 Prozent jährlich. In Zwickau (Sachsen) spart der Musterhaushalt 1.419 Euro respektive 53,5 Prozent jährlich. Und im thüringischen Jena gibt es ein Sparpotenzial von 1.382 Euro jährlich – das sind 53,3 Prozent.

Ein Single mit einem Verbrauch von 1.500 kWh Strom jährlich spart in Zwickau am meisten. Das Sparpotenzial durch den Wechsel liegt hier bei 442 Euro bzw. 48,6 Prozent im Jahr. In Jena reduziert der Einpersonenhaushalt die jährliche Stromrechnung um 419 Euro bzw. 48,2 Prozent. In Konstanz liegt das Sparpotenzial für einen Single bei 432 Euro bzw. 47,7 Prozent.

Jetzt aktuell günstige Stromtarife sichern Fast überall gilt, dass Neukundentarife alternativer Anbieter teils wesentlich günstiger sind als die Strompreise der lokalen Grundversorger. Auch wenn du noch in einem Tarif mit einer Restlaufzeit bist, kannst du bereits wechseln. Bis zu sechs Monate im Voraus kann ein Wechsel angestoßen werden und du kannst dir so die aktuell günstigen Preise sichern. Den Wechsel kannst du selbst vornehmen, beispielsweise über Check24.de. Solltest du dir unsicher sein oder Angst haben, an eines der Schwarzen Schafe der Branche zu gelangen, empfehlen wir dir unseren Partner remind.me. Hier kümmern sich Experten um deinen Vertrag für Strom & Gas und sorgen dafür, dass du stets in einem günstigen Tarif bist. Dort überwacht man auch die Vertragsbeziehung und reagiert, sollte ein Anbieter seine Strompreise oder Gaspreise erhöhen. Zudem hat remind.me nach eigenen Angaben Zugriff auf Tarife, die du bei den öffentlichen Vergleichsseiten nicht bekommst. Denn wichtig ist, dass du bei einem Wechsel zu einem alternativen Anbieter einen seriösen Stromanbieter beziehungsweise Gasanbieter findest. → Hier geht’s direkt zum kostenlosen Dienst von remind.me