Strompreise steigen beim Grundversorger: So sparst du über tausend Euro

Besonders die Ökostrompreise für Neukunden sind drastisch gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt der Preisvergleicher Check24 in einer aktuellen Analyse. Dennoch haben sich im vergangenen Jahr nur 3,4 Prozent derjenigen, die über Check24 ihren Stromtarif gewechselt haben, für einen solchen nachhaltigen Ökostrom-Tarif entschieden. Im Gegensatz dazu sind die Basis-Ökostromtarife besonders beliebt. 69,2 Prozent der Kunden wählten 2023 einen solchen Öko-Basistarif. Ein weiteres Viertel der Kunden schert sich nicht um die Nachhaltigkeit und setzt auf konventionellen Strom, der beispielsweise durch Kohle- oder Atomkraftwerke im Ausland erzeugt wird. Und das, obwohl dieser aktuell im Schnitt teurer ist, als Ökostrom.

Ökostrom: Das ist der Unterschied zwischen Basis und nachhaltig

Ökostrom bezeichnet Strom, der aus nachhaltigen und umweltfreundlichen Energiequellen gewonnen wird. Doch es gibt Unterschiede. Nachhaltige Ökostromtarife sind spezielle Stromtarife, die darauf abzielen, die lokale Ökostromproduktion zu unterstützen und den Anteil an konventionellem Strom auf dem Markt zu reduzieren. Diese Tarife fördern den Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in der Region und sind beispielsweise mit dem ok-power-Label oder dem Grüner Strom-Label ausgezeichnet.

Anbieter von Basis-Ökostrom beziehen ihren Strom oft aus bestehenden erneuerbaren Energieanlagen im Ausland. Doch sie investieren nicht direkt in den Ausbau neuer, umweltfreundlicher Kraftwerke vor Ort. Dadurch kann der tatsächliche Beitrag zur Förderung erneuerbarer Energien in der jeweiligen Region begrenzt sein. Der Umstieg auf einen nachhaltigen Ökostromtarif, leiste nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern senke auch die monatlichen Stromkosten, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24.

Besonders deutlich werde das durch einen Wechsel aus der Grundversorgung zu einem nachhaltigen Ökostrom-Anbieter. Eine Familie könne hier bis zu 1.241 Euro jährlich sparen, heißt es vom Preisvergleicher. Dazu nutzt man als Beispiel eine Familie, die im Jahr 5.000 kWh verbraucht und aktuell die Grundversorgung nutzt. In Konstanz am Bodensee spare dieser Haushalt bis zu 45,4 Prozent – oder eben jene 1.241 Euro. Im thüringischen Jena liege die Ersparnis bei 1.162 Euro bzw. 44,8 Prozent bei Strom durch einen Wechsel zu dem günstigsten Ökostrom-Anbieter im Jahr. Und in Würzburg (Bayern) ergibt sich für den Vierpersonenhaushalt durch den Wechsel eine Ersparnis von 1.013 Euro bzw. 43,9 Prozent jährlich. Bei der Betrachtung der 100 größten deutschen Städte liegt der die durchschnittliche Ersparnis laut Check24 bei 660 Euro bzw. 31,1 Prozent pro Jahr.

Aber nicht nur Haushalte mit einem hohen Stromverbrauch können sparen. Auch ein Single-Haushalt mit nur 1.500 kWh kann beispielsweise in Jena seine Stromkosten um 383 Euro im Jahr reduzieren. Im bundesweiten Schnitt der 100 größten deutschen Städte liegt die Ersparnis bei 229 Euro im Jahr.

